Ahmet Özer'e beraat sinyali mi geldi? DEM Partili o başkan beraat etti

Ekim 2024'te tutuklanıp yerine kayyum atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’e yönelik yürütülen soruşturma önemli bir beraat kararı geldi.

DEM Parti Mersin İl Eş Başkanı Reşat Aşan "Terör örgütü üyesi olmak" suçundan yargılandığı davadan beraat etti. Aşan hakkındaki karar davanın ikinci celsesinde verildi.

Mersin 6’ncı Ağır Ceza'daki duruşmada savunma yapan sanık avukatlarından Gazi İnci, davanın hukuki değil, politik bir karakter taşıdığını savundu.

İnci şunları ifade etti:

"Eğer burada Reşat Aşan yargılanıyorsa, bu iktidarın buna ihtiyaç duymasından kaynaklıdır. Sunulan iddialar bu siyaset üzerinden hareket eden kurumların taleplerinden yargılanıyor. Burada bir fikir, talep hakkı yargılanıyor. Ahmet Özer Reşat’la konuştuğu için, Reşat da Ahmet Özer’le konuştuğu için yargılanıyor. Böyle absürt bir dava olamaz, bir telefon konuşması dahi delil sayılıyor. Beraatini talep ediyoruz"

Reşat Aşan da mahkemede Halkların Demokratik Kongresi'nin (HDK) demokrasi ve barışı savunan bir platform olduğunu dile getirdi.

Aşan şöyle konuştu:

"HDK'li olmak suç değildir, kriminalize edilmesini kabul etmiyorum. Yarın da HDK çalışmalarında yer alacağım. Bu iddianame AKP’nin rant hesapları çerçevesinde hazırlanmış. Demokratik siyaseti illegalize etmek için hazırlanmış. Ne Ahmet Özer örgüt üyesi ne de ben örgüt üyesiyim. Konuşmalarımız sosyal ilişkilere dayanmaktadır. 'Kimyasal silah kullanılmasın' demek suç değildir; bunu suç saymak suçtur. Dosya tamamen siyasi saiklerle derlenmiş görünmektedir. Beraatimi ve üzerimdeki adli kontrolun kaldırılmasını talep ediyorum."

Mahkeme heyeti, savunmaları almasının ardından Reşat Aşan'ın beraatine hükmedildiğini açıkladı.

Sabah Gazetesi'ne konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Mardin Büyükşehir Başkanı Ahmet Türk ve Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in görevine iade edilmesi gerektiğini ifade etmişti.

Özer'in tahliye edilmesi gerektiğini ifade eden Bahçeli şu ifadeleri kullanmıştı:

"Meclis'teki komisyon verimli çalışmasına devam ediyor. Ahmet Türk, Mardin Belediye Başkanı'ydı ama görevden alındı. Türkiye'de barışın ve huzurun sağlanabilmesi için PKK ile diyalogların kurulması konusuna katkı sağlayan biri. Böyle bir durum karşısında Ahmet Türk görevine iade edilmeli. Belediyesiyle kavuşması gerekir. Kardeşlik ve barış duygusunun gelişmesine katkı sağlayacaktır.

Aynı şekilde Ahmet Özer de öyle. Eğer belediyede bir yolsuzluk ya da yasadışı davranışlar var ise bu ayrı bir konudur. Ama geçmişte PKK ilgili bazı düşüncelerini kamuoyu ile paylaşması ayrı bir konudur. Eğer Türkiye barış sürecine girdiyse Ahmet Özer'in tahliye edilmesi gerekiyor. Yolsuzluk gibi bir durum varsa gerekli cezayı da almalı. Bu iki konuyu birbirinden ayırmalıyız"