Ahmet Özer'den Şah İsmail sözlerine yalanlama: Alevi Canları üzecek davranışım olamaz

Yayınlanma:
Seçilmiş Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, kendisine ait olduğu öne sürülen "Çaldıran’da Şah İsmail’e karşı birlikte savaştık" ifadeleri hakkında açıklama yaptı. Öyle bir sözünün olmadığını belirten CHP'li Özer, "Alevi Canları üzecek, kıracak bir davranışım ve sözüm asla söz konusu olamaz" dedi.

Sosyal medyada CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in "Çaldıran’da Şah İsmail’e karşı birlikte savaştık" şeklinde bir sözünün olduğu öne sürülmüştü.

Seçilmiş belediye başkanı Özer, söz konusu iddialara yanıt verdi.

Öyle bir sözünün olmadığını belirten Ahmet Özer, "Alevi Canlarımızın haklı mücadelelerini her platformda paylaşmış, omuz vermiş, destek olmuş biri olarak Alevi Canları üzecek, kıracak bir davranışım ve sözüm asla söz konusu olamaz" dedi.

Ahmet Özer: Cumhuriyeti barış ve demokrasi ile mutlaka buluşturacağızAhmet Özer: Cumhuriyeti barış ve demokrasi ile mutlaka buluşturacağız

“ÇALDIRAN’DA ŞAH İSMAİL’E KARŞI BİRLİKTE SAVAŞTIK” ŞEKLİNDE BİR CÜMLEM YOKTUR"

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Benim “Çaldıran’da Şah İsmail’e karşı birlikte savaştık” şeklinde bir cümlem yoktur" diyen CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, şu ifadeleri kullandı:

  • "Bir süredir sosyal medyada benim söylemediğim bir cümle kimi kasıtlı, kimi de işin aslını araştırmadan, bana mal edilerek dolaşıma sokulmuş bulunuyor. Benim “Çaldıran’da Şah İsmail’e karşı birlikte savaştık” şeklinde bir cümlem yoktur.

  • Kaldı ki böyle bir yaklaşımım ve anlayışım da söz konusu değildir. Kimileri benim üzerimden gündem yaratmak ya da kendini gündeme taşımak maksadıyla, kasıtlı bir zorlamayla bu çarpıtmaları yapmakta ve yaymaktadır.
  • İçinden geçtiğimiz kritik dönemde Kürt-Türk kardeşliğini pekiştirmek ve barış sürecine katkı sunmak niyetiyle bazı tarihi kavşaklara değinilmektedir. Bilinmeli ki; ömrünü barış ve demokrasi mücadelesine adamış, bütün yaşamı boyunca mazlumun yanında durmuş, Alevi Canlarımızın haklı mücadelelerini her platformda paylaşmış, omuz vermiş, destek olmuş biri olarak Alevi Canları üzecek, kıracak bir davranışım ve sözüm asla söz konusu olamaz. Onurlu ve kalıcı bir barış için çaba gösteren biri olarak bundan sonra da haklının yanındaki mücadelemiz her zaman olduğu gibi kararlılıkla devam edecektir."
isl.jpg
CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in X paylaşımı (4 Aralık 2025)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

