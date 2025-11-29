Ahmet Özer: Cumhuriyeti barış ve demokrasi ile mutlaka buluşturacağız

Ahmet Özer: Cumhuriyeti barış ve demokrasi ile mutlaka buluşturacağız
Yayınlanma:
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile bir araya geldi. Özer, "Ben de bu konuda üstüme düşen her sorumluluğu yerine getirerek gereğini yapacağım. Cumhuriyeti barış ve demokrasi ile mutlaka buluşturacağız" açıklamasını yaptı.

1 yıl 10 gün cezaevinde kalan seçilmiş Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, tahliyesinin ardından siyasi faaliyetlerine kaldığı yerden hızla devam etmeye başladı. Özer, kişisel X hesabından yaptığı açıklamada, bugün DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile görüşerek yeni sürece ilişkin görüşmede bulunduklarını duyurdu. ;DEM Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşen görüşmeye ilişkin Özer paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün DEM Parti Eş Genel Başkanları Sn. Tülay Hatimoğulları ve Sn. Tuncer Bakırhan ile bir araya geldik. Barış ve demokrasi konusunda Türkiye’nin gelmiş olduğu aşamayı konuştuk ve bundan sonraki süreçle ilgili fikir teatisinde bulunduk. Ben de yıllarını barış ve demokrasiye adamış, Kürt meselesi üzerine çalışmış bir bilim insanı ve siyasetçi olarak bu konuda üstüme düşen her sorumluluğu yerine getirerek gereğini yapacağım. Cumhuriyeti barış ve demokrasi ile mutlaka buluşturacağız."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

