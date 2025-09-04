Ahmet Hakan'dan beklenmedik CHP yazısı! İktidara kötü haberi verdi

CHP İstanbul İl yönetimi tartışmalı bir şekilde görevden alındı. 2023'teki kesinleşmiş kongre seçimleri hakkındaki iddialar nedeniyle açılan davada Asliye Hukuk Mahkemesi bu kararı verdi. Hukukçular, YSK’nın yetkisinde olan seçim ve seçilmişlerin hukukuna bir ilk derece mahkemesinin müdahale etmesinin kanuna aykırı olduğunu belirtti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de bu kararla birlikte Türkiye’de tüm seçilmişlerin mazbatalarının ve geçmiş genel seçimlerin bile iptal edilmesinin yolunun açıldığını ifade etti.

Mahkeme, CHP İstanbul’a Gürsel Tekin’i kayyum olarak atadı. CHP ise Tekin’i ve yanında gelen kişilerin yönetimini reddetti. CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda nöbete geçti. İstanbul’daki kararın ardından gözler, Özgür Özel’in ilk kez CHP lideri seçildiği CHP Kurultayı’nın iptali için görülecek davaya çevrildi. Bu davada, mutlak butlan kararı yani kurultay seçiminin tamamen yok hükmünde kabul edilip eski CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun atanması talebi bulunuyor.

İstanbul’daki kararla birlikte Kılıçdaroğlu’nun kayyum olarak geri döneceği iddialarının güçlendiği ifade edildi.

Bu süreçte iktidar medyasından Ahmet Hakan da Hürriyet'teki köşesinde beklenmedik bir yazı kaleme aldı. AKP övgüleri ve CHP eleştirileriyle tanınan Hakan, CHP’nin kendi kitlesiyle bütünleştiğini ve mahkeme kararıyla güç kaybetmeyeceğini söyledi.

"UMDUKLARINI BULAMAZLAR"

"ÖRGÜTÜYLE, taraftarıyla bütünleşerek yola çıkmış bir siyasi parti... - Mahkeme kararıyla yolundan dönmez. - Mahkemenin atadığı kişiler tarafından yönetilmeyi içine sindirmez. - Mahkemenin verdiği bir kararla dağılmaz, karışmaz, kopmaz. - Mahkeme kararıyla güç kaybetmez, gerilemez" Hakan, kararların CHP'yi uğraştıracağını fakaat zinde ve enerjik kılacağını ifade etti. Hakan, CHP'nin gerilimesini bekleyenlerin de 'umduğunu' bulamayacağını iddia: "Mahkeme kararı CHP’yi... Tabii ki uğraştıracak, tabii ki oyalayacak, tabii ki çıkış yolu aratacak, tabii ki vakit kaybettirecek. * Ama aynı zamanda... Mahkeme kararı CHP’yi... Zinde tutacak, dikkat merkezi yapacak, enerjik kılacak, mağdur gösterecek. * Kısacası... Mahkeme kararından CHP’nin gerilemesini bekleyenlerin umdukları sonucu almaları mümkün olmayabilir."

"KILIÇDAROĞLU PARTİYİ YÖNETEMEZ"



Hakan ayrıca Kılıçdaroğlu'nun kayyum olarak dönse de CHP'yi yönetemeyeceğini söyledi: