Ağır yük taşıtılan kadın polise Mahmut Tanal'dan yardım eli! Erkek polislere tepki gösterdi

CHP İstanbul İl Yönetimi’nin görevden alınarak yerine Gürsel Tekin’in kayyum atanması büyük krize yol açtı. CHP Gençlik Kolları'nın çağrısıyla başlayan destek nöbeti sonrası İstanbul Valiliği üç günlük eylem yasağı getirdi, il binası polis ablukasına alındı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “baba ocağına sahip çıkın” çağrısı yaptı. Milletvekilleri ve yüzlerce partili binaya akın etti, barikatlar aşıldı. Bakan Yerlikaya “provokasyon” dedi, Özel “vatandaşı provoke eden sizsiniz” yanıtını verdi. Adalet Bakanlığı soruşturma başlattı.

Akşam saatlerinden beri nöbette olan vekillere ve yurttaşlara desteğe gelen CHP Şanluurfa Milletvekili Mahmut Tanal, CHP İstanbul İl Başkanlığı binası önünde çok ağır bir yük taşıtılan kadın polisi fark etti.

Güçlükle ilerleyen ve taşıdığı çanta nedeniyle zorlanan kadın polise Tanal yardım etmek istedi.

Tanal'ın yardımını kabul etmeyen polis güçlükle adım adım ağır yükle ilerlemeye devam etti.

Tanal, çevredeki erkek polislere tepki gösterdi. Neden kadın polise böyle bir yük taşıtıldığını sordu. Yere bakıp kafalarını çeviren erkek polislerden yanıt gelmedi.