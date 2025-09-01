Adana'nın efsane başkanı uçakta kalp krizi geçirdi

Adana'nın efsane başkanı uçakta kalp krizi geçirdi
Yayınlanma:
Adana Büyükşehir Belediyesi'nin 5 dönem başkanlığını yapan Aytaç Durak (87), İstanbul'a gitmek için bindiği uçakta kalp krizi geçirdi. Geri dönen uçak acil iniş yaparken, Durak, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Adana Büyükşehir Belediye'nin 5 dönem başkanlık görevini yürüten Aytaç Durak, bugün sabah 09.55'te Çukurova Uluslararası Havalimanı'ndan İstanbul'a gitmek üzere kalkış yapan yolcu uçağında fenalaştı. Bunun üzerine uçak, yönünü çevirip tekrar havalimanına acil iniş yaptı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Durak, gelen sağlık ekibinin müdahalesinin ardından uçaktan çıkarılıp Yüreğir Başkent Hastanesi'ne götürüldü. Aytaç Durak, yoğun bakım servisinde tedaviye alındı.

Aytaç Durak, geçen yıl yayla evinde rahatsızlanmış, hava ambulansı ile Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırılmış, tedavisinin ardından da taburcu edilmişti.

5 DÖNEM BAŞKANLIK YAPTI

ANAP, DYP, AK Parti, MHP ve bir süre de bağımsız siyaset yapan Aytaç Durak, 1984, 1994, 1999, 2004 ve 2009 yıllarında yapılan seçimlerde Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazandığı ifade edildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Barış Alper fitili ateşledi Kerem Aktürkoğlu ne olacak: Bugün Galatasaray'a yarın Fenerbahçe ve Beşiktaş'a
Hande Baladın Tayland'ı salladı: Bu görüntüleri sokakta izlenme rekoru kırdı
Hande Baladın Tayland'ı salladı: Bu görüntüleri sokakta izlenme rekoru kırdı
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu bu kez alkışlıyorum: Türk futbol tarihini yeniden yazan adam
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır? Altın nasıl değerlenir?
Altın nasıl değerlenir?
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır?
Altın rekor kırdı İslam Memiş uyardı: Alım fırsatını kaçırmayın
17 milyonu birden serbest bırakılacak: Azerbaycan'a gönderilecekler
Azerbaycan'a gönderilecekler
17 milyonu birden serbest bırakılacak
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL: Köylüler yaz boyu topluyor
Köylüler yaz boyu topluyor
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor: Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor
Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Siyaset
Yargıtay Başkanı bekleyen dosya sayısını böyle duyurdu: Korkunç bir rakam
"Korkunç bir rakam"
Zeydan Karalar hukukçuları şaşırtan suçlamalar hakkında konuştu: Benim dava çok komik
Zeydan Karalar hukukçuları şaşırtan suçlamalar hakkında konuştu: Benim dava çok komik
Barolar Birliği Başkanı Adli Yıl Açılışı'nda açık açık her şeyi anlattı! Herkes oradaydı
Barolar Birliği Başkanı Adli Yıl Açılışı'nda açık açık her şeyi anlattı!