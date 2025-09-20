184 yıllık PTT ne var ne yoksa elden çıkarıyor: 2.2 milyarlık satış!

184 yıllık PTT ne var ne yoksa elden çıkarıyor: 2.2 milyarlık satış!
Yayınlanma:
PTT’nin son altı yılda 8 milyar TL’yi zarar ettiği belirtilirken kurumun taşınmazları da bir bir elden çıkarılıyor. Kurum İstanbul, Ankara, İzmir ve Yozgat, Gaziantep ve Muğla gibi birçok kentte 49 taşınmazı satışa çıkardı. Bu taşınmazın toplam bedelinin 2.2 milyar TL olduğu belirtiliyor.

Türkiye Varlık Fonu’na devredilen köklü kamu kuruluşu Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü (PTT), son yıllarda art arda zarar etmeye devam ediyor. Son altı yılda kurumun toplam zararının 8 milyar TL’yi aştığı belirtildi.

Haber-Sen yaptığı açıklamada, 184 yıllık geçmişiyle ülkenin en köklü kurumlarından biri olan PTT’nin yanlış politikalar ve liyakatsiz yönetimler nedeniyle çöküş sürecine sokulduğunu vurguladı.

LİYAKATSİZLİK VURGUSU

Sendikanın açıklamasında “PTT, bu ülkenin kılcal damarlarına kadar işlemiş, halkın malı olan güzide bir kurumdur. Ancak son yıllarda yürütülen yanlış politikalar ve liyakatsiz yönetimler sonucunda, PTT’nin göz göre göre çökertildiğine şahit oluyoruz. Kurum, ne yazık ki bugün emekçilerinin maaşlarını bile ödemekte zorlanan bir duruma düşürülmüştür” denildi.

ptt-satis.jpg

2.2 MİLYAR TL DEĞERİNDEKİ TAŞINMAZ SATIŞA ÇIKARILIYOR

Haber-Sen, PTT’nin 50’den fazla taşınmazı satışa çıkarmasının tepki göstererek söz konusu taşınmazların bedelinin 2,2 milyar TL’yi geçtiğini açıkladı.

Açıklamada ayrıca, bu satışların PTT ile ilgili kamuoyuna yansıyan belgelerle bağlantısının olup olmadığı sorusu yöneltildi. Sendikanın açıklamasında söz konusu duruma itiraz edildiği ifade edildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

