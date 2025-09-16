12 dev adamdan Erdoğan'a ziyaret

Yayınlanma:
Avrupa ikincisi olan A Milli Erkek Basketbol Takımı, Saray'da Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ı ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) gümüş madalya kazanan A Milli Erkek Basketbol Takımını kabul etti.

aa-20250916-39130209-39130207-cumhurbaskani-erdogan-a-milli-erkek-basketbol-takimini-kabul-etti-min.jpg

Kabulde, Cumhurbaşkanlığı Spordan Sorumlu Başdanışmanı ve Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve A Milli Takım'da başantrenörü Ergin Ataman aldı.

aa-20250916-39130132-39130131-cumhurbaskani-erdogan-a-milli-erkek-basketbol-takimini-kabul-etti-min.jpg

Erdoğan'a Cedi Osman ve Alperen Şengün'ün formaları hediye edildi.

aa-20250916-39130132-39130130-cumhurbaskani-erdogan-a-milli-erkek-basketbol-takimini-kabul-etti-min.jpg

Erdoğan, basketbolcular ve takım yöneticileri ile beraber Saray'da fotoğraf da çektirdi.

aa-20250916-39130132-39130129-cumhurbaskani-erdogan-a-milli-erkek-basketbol-takimini-kabul-etti-min.jpg

aa-20250916-39130132-39130128-cumhurbaskani-erdogan-a-milli-erkek-basketbol-takimini-kabul-etti-min.jpg

aa-20250916-39130132-39130127-cumhurbaskani-erdogan-a-milli-erkek-basketbol-takimini-kabul-etti-min.jpg

aa-20250916-39130132-39130126-cumhurbaskani-erdogan-a-milli-erkek-basketbol-takimini-kabul-etti-min.jpg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

