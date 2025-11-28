11. Yargı Paketi'nden İmamoğlu çıktı! CHP'li Emir: Kendi yazdıkları teklifleri bile eğip bükmekten çekinmiyorlar
CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir, daha önce kendisine, "Kamu görevlisine hakaret" suçlaması yöneltilen İmamoğlu'nun, iktidarın daha önce meclise sunduğu 9. Yargı Paketi'ndeki hakaret suçlarının bir kısmını ön ödeme kapsamına almasıyla düştüğünü hatırlatarak, yeni paketle hakaret suçlarının tamamının ön ödeme kapsamına alındığını ancak 'kamu görevlisine hakaret' suçunun bu kapsamdan çıkarıldığını belirtti.
11. YARGI PAKETİNDEKİ DİKKAT ÇEKEN DETAY
Murat Emir, 11. Yargı Paketi ile yapılmak istenen değişikliği sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'adrese teslim' olarak değerlendirdi.
Emir'in paylaşımında yer alan ifadeler şöyle:
- "Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nun savcılara yönelik sözleri nedeniyle “kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret” iddiasıyla yargılandığı dava, iktidarın daha önce meclise sunduğu 9. Yargı Paketi'ndeki hakaret suçlarının bir kısmını ön ödeme kapsamına almasıyla geçtiğimiz ay düşmüştü.
- Şimdi aynı iktidar, meclise getirdiği 11. Yargı Paketi’ndeki adrese teslim iki madde ile hakaret suçlarının tamamını ön ödeme kapsamına alıyor ama kamu görevlisine görevinden dolayı hakareti ön ödeme dışına ve uzlaştırma kapsamından çıkarıyor.
- Yani kamu görevlisine yönelik sözler, hele ki siyasi bir figür söz konusuysa otomatik olarak davalık olacak. Siyaseten yenemedikleri Ekrem İmamoğlu’nu sıkıştırmak için, kendi yazdıkları teklifleri bile eğip bükmekten çekinmiyorlar. Ve tüm bu çabalarına rağmen korktukları gerçek değişmeyecek. Sandık geldiğinde Cumhurbaşkanı adayını yanında görmek isteyen milyonları karşılarında bulacaklar."
İMAMOĞLU'NUN 'SAVCILARA HAKARET' DAVASI
23 Mart'tan bu yana Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu hakkında açılan ve kamuyounda 'savcılara hakaret' adıyla bilinen “kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret” dava 18 Ekim'de düşmüştü.
İstanbul 27. Asliye Ceza Mahkemesi, “kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret” suçundan yürütülen davayı, sanığın ön ödeme yapması nedeniyle düşürdü.
İmamoğlu, davaya konu olan hakimlik sorgusunda kendisini tutuklamaya sevk eden savcılara yönelik şu sözleri sarf etmişti:
- "Kumpas ve pusu düzenini kuran 2 savcının, hepsi benim için çöp niteliğindedir.. Bütün bunları benim için yazan ve terör örgütü üyeliğini ortaya koyan kişiler meslek şereflerini, meslek namussuzluklarını kaybetmiş kişilerdir, bu tür kişiler sadece bunları yazma marifetine sahip değil muhtemeldir ki ülkemizin başına bela olmuş veya olacak terör örgütü deneyimlerine de sahip olduklarını düşünüyorum, çünkü bu tür pusu ve kumpas işi terör örgütü üyesi olmakla başarılabilir diye düşünüyorum, yaptıkları bu iş ve işlemler ülkemizin adalet sistemine atılmış bir bombadır, tahribatı büyük olacaktır, yüce Türk yargısına ve onbinlerce namuslu yargıç, savcılara sesleniyorum ki, bu tür meslek namusunu, meslek ahlakını yitirmiş insanlara meydan vermeyin, şeref yoksunu bu insanlar Ramazan ayında kul hakkının ötesine geçip milletimize ve vatana ihanet etmektedirler…"