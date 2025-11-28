11. Yargı Paketi'nden İmamoğlu çıktı! CHP'li Emir: Kendi yazdıkları teklifleri bile eğip bükmekten çekinmiyorlar

CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir, daha önce kendisine, "Kamu görevlisine hakaret" suçlaması yöneltilen İmamoğlu'nun, iktidarın daha önce meclise sunduğu 9. Yargı Paketi'ndeki hakaret suçlarının bir kısmını ön ödeme kapsamına almasıyla düştüğünü hatırlatarak, yeni paketle hakaret suçlarının tamamının ön ödeme kapsamına alındığını ancak 'kamu görevlisine hakaret' suçunun bu kapsamdan çıkarıldığını belirtti.

11. Yargı Paketi'nde görülmeyen tehlike! Katil ve tecavüzcüler tahliye mi olacak?

11. YARGI PAKETİNDEKİ DİKKAT ÇEKEN DETAY

Murat Emir, 11. Yargı Paketi ile yapılmak istenen değişikliği sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'adrese teslim' olarak değerlendirdi.

Emir'in paylaşımında yer alan ifadeler şöyle:

"Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nun savcılara yönelik sözleri nedeniyle “kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret” iddiasıyla yargılandığı dava, iktidarın daha önce meclise sunduğu 9. Yargı Paketi'ndeki hakaret suçlarının bir kısmını ön ödeme kapsamına almasıyla geçtiğimiz ay düşmüştü.

Şimdi aynı iktidar, meclise getirdiği 11. Yargı Paketi’ndeki adrese teslim iki madde ile hakaret suçlarının tamamını ön ödeme kapsamına alıyor ama kamu görevlisine görevinden dolayı hakareti ön ödeme dışına ve uzlaştırma kapsamından çıkarıyor.

Yani kamu görevlisine yönelik sözler, hele ki siyasi bir figür söz konusuysa otomatik olarak davalık olacak. Siyaseten yenemedikleri Ekrem İmamoğlu’nu sıkıştırmak için, kendi yazdıkları teklifleri bile eğip bükmekten çekinmiyorlar. Ve tüm bu çabalarına rağmen korktukları gerçek değişmeyecek. Sandık geldiğinde Cumhurbaşkanı adayını yanında görmek isteyen milyonları karşılarında bulacaklar."

CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir'in 'X' paylaşımı (28 Kasım 2025)

İMAMOĞLU'NUN 'SAVCILARA HAKARET' DAVASI

23 Mart'tan bu yana Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu hakkında açılan ve kamuyounda 'savcılara hakaret' adıyla bilinen “kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret” dava 18 Ekim'de düşmüştü.

15 milyondan fazla yurttaşın oyuyla Cumhurbaşkanı Adayı olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 23 Mart'ta tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul 27. Asliye Ceza Mahkemesi, “kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret” suçundan yürütülen davayı, sanığın ön ödeme yapması nedeniyle düşürdü.

İmamoğlu, davaya konu olan hakimlik sorgusunda kendisini tutuklamaya sevk eden savcılara yönelik şu sözleri sarf etmişti: