'100 bin öğretmen ataması yapılsın' önerisi AKP-MHP oylarıyla reddedildi

TBMM'de devam eden Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçesi görüşüldü.

Söz konusu toplantıda CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, verdikleri çok sayıda önerinin AKP ve MHP'li milletvekillerinin oylarıyla reddedildiğini açıkladı.

Özçağdaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Plan ve Bütçe Komisyonu’na verdiğimiz önergeler AKP ve MHP tarafından reddedildi" diyerek şunlara yer verdi:

"100 bin öğretmen ataması, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde öğretmenlere bir maaş ikramiye verilmesi,

Öğretim yılına hazırlık ödeneğinin bir maaş tutarında olması,

100 bin temizlik görevlisi,

75 bin okul sağlığı hemşiresi,

65 bin okul güvenliği atamasının yapılması,

Okulöncesi dahil zorunlu eğitim kapsamındaki 14.275.309 çocuğumuzun ücretsiz okul yemeğine ve bir ara öğüne ulaşması için

Plan ve Bütçe Komisyonu’na verdiğimiz önergeler AKP ve MHP tarafından reddedildi. MEB bütçesinden eğitim yatırımlarına ayrılan pay 2002 yılında %17,18 iken 2026 yılında %8,25'e düşmüştür. Eğitime yatırım yapmayan bir iktidar geleceğe dair hiçbir iddia ortaya koyamaz. Çocuklarımızın hakkı, öğretmenlerimizin emeği ve ülkemizin geleceği için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz."