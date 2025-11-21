'100 bin öğretmen ataması yapılsın' önerisi AKP-MHP oylarıyla reddedildi

'100 bin öğretmen ataması yapılsın' önerisi AKP-MHP oylarıyla reddedildi
Yayınlanma:
TBMM'de Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçe görüşmelerinde CHP'li vekillerin verdiği çok sayıda öneri AKP-MHP oylarıyla reddedildi. CHP'li Suat Özçağdaş, 100 bin öğretmen ataması yapılsın talebinin de bulunduğunu açıkladı.

TBMM'de devam eden Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçesi görüşüldü.

Söz konusu toplantıda CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, verdikleri çok sayıda önerinin AKP ve MHP'li milletvekillerinin oylarıyla reddedildiğini açıkladı.

Eğitimcilerin yürüyüşüne polis engeli!Eğitimcilerin yürüyüşüne polis engeli!

Özçağdaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Plan ve Bütçe Komisyonu’na verdiğimiz önergeler AKP ve MHP tarafından reddedildi" diyerek şunlara yer verdi:

  • "100 bin öğretmen ataması, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde öğretmenlere bir maaş ikramiye verilmesi,
  • Öğretim yılına hazırlık ödeneğinin bir maaş tutarında olması,
  • 100 bin temizlik görevlisi,
  • 75 bin okul sağlığı hemşiresi,
  • 65 bin okul güvenliği atamasının yapılması,
  • Okulöncesi dahil zorunlu eğitim kapsamındaki 14.275.309 çocuğumuzun ücretsiz okul yemeğine ve bir ara öğüne ulaşması için

Plan ve Bütçe Komisyonu’na verdiğimiz önergeler AKP ve MHP tarafından reddedildi. MEB bütçesinden eğitim yatırımlarına ayrılan pay 2002 yılında %17,18 iken 2026 yılında %8,25'e düşmüştür. Eğitime yatırım yapmayan bir iktidar geleceğe dair hiçbir iddia ortaya koyamaz. Çocuklarımızın hakkı, öğretmenlerimizin emeği ve ülkemizin geleceği için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Tüm mevsim lastiklerini değiştirirken bilmeniz gereken tek kural:
Tüm mevsim lastiklerini değiştirirken bilmeniz gereken tek kural:
Nihat Özdemir'e Barcelona şoku: Kulüp başkanına şikayet ettiler
Konser biletleri saniyeler içinde tükenmişti: Tarkan’dan flaş karar
Konser biletleri saniyeler içinde tükenmişti: Tarkan’dan flaş karar
Skandalı skandalla örttüler: Bakanlık 6 ton mandalinayı plastik kasalarla toprağa gömdü
Mansur Yavaş çılgın projesini duyurdu: Başkentte ulaşım ücretsiz olacak
Mansur Yavaş çılgın projesini duyurdu: Başkentte ulaşım ücretsiz olacak
Meteoroloji açıkladı: İstanbul'da 10 derece birden düşecek!
Murat Ülker'den Acun Ilıcalı'ya Fenerbahçe sürprizi
Murat Ülker'den Acun Ilıcalı'ya Fenerbahçe sürprizi
Yarısı Polonya’daki şirketten alınıyor: Hissedarı bakın kim? İthal etten AKP’li yönetici çıktı
Telefon dolandırıcılığına karşı uzmandan net uyarı: “Evet” demeyin!
  Bir “evet”le borçlu olabilirsiniz:
Telefon dolandırıcılığına karşı uzmandan net uyarı: “Evet” demeyin!
Uzman isim açık açık uyardı: Fay 2 bin yıldır kırılmıyor diyerek o ili işaret etti
Siyaset
İmralı'ya gidecek komisyon üyeleri belli oldu
İmralı'ya gidecek komisyon üyeleri belli oldu
Tunceli Belediyesi’ne kayyum birinci yılında protesto edildi
Tunceli Belediyesi’ne kayyum birinci yılında protesto edildi
Yolsuzluk bulamayınca: Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde "çorba dağıtımı" dahi soruşturma konusu yapıldı
Yolsuzluk bulamayınca: Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde "çorba dağıtımı" dahi soruşturma konusu yapıldı