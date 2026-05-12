1 milyar dolar verdik kapıda kaldık! Somali Türk diplomatlardan bile vize istiyor

Türkiye’nin uzun yıllardır siyasi, ekonomik ve askeri destek sağladığı Somali, Türk vatandaşlarına vize uygulamayı sürdürüyor. Türkiye’nin Somali’ye yaptığı yatırım ve yardımların toplamı 1 milyar 63 milyon dolara ulaştı. Buna rağmen Mogadişu yönetimi, diplomatik pasaport sahipleri dahil tüm Türk vatandaşlarından vize istiyor.

Somali’ye gitmek isteyen Türk vatandaşlarının başvuruları en erken 10 günde sonuçlandırılıyor. Başvuru için noter onaylı evrak istenirken, vize ücreti olarak 60 dolar alınıyor. Geçen hafta TBMM’de kabul edilen düzenlemeyle Somali’ye 30 milyon dolarlık yeni destek verilmesinin önü açıldı.

ÜÇ TANE DE AŞI

Somali, turistik vize başvurularında nüfus cüzdanı fotokopisi, otel rezervasyonu ve uçak bileti talep ediyor. Başvuru sahiplerinden ayrıca Sarıhumma, Hepatit ve Tetanos aşısı yaptırmaları isteniyor.

Ticari vize başvurularında ise davet mektubu, ticaret odası faaliyet belgesi, maaş bordrosu, nüfus cüzdanı fotokopisi, otel rezervasyonu, ticaret sicil gazetesi fotokopisi, SSK işe giriş belgesi, imza sirküleri, vergi levhası fotokopisi ve uçak bileti isteniyor.

Dışişleri Bakanlığı’nın “Türk Vatandaşlarının Vize Rejimi’’ listesinde Somali için, “Umuma Mahsus, Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri vizeye tabidir’’ ifadesi yer aldı. Türkiye de karşılıklılık ilkesi gereği Somali vatandaşlarına vize uyguluyor.

Ankara’daki Türk Somali Dostluk Derneği de Somali’ye gidecek Türk vatandaşlarını, “Vize Ankara’dan alınmalıdır, Somali sınır kapısında vize vermiyor’’ sözleriyle uyardı.

CHP'Lİ ÇAKIRÖZER: SKANDAL

TBMM Dışişleri Komisyonu üyesi, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, uygulamaya tepki gösterdi. Sözcü'ye konuşan; Çakırözer, şunları söyledi:

“Bu bir skandal, bizim avucumuza bakan bir ülke vatandaşımıza vize uyguluyor biz de hesap sormuyoruz. Milyarlar akıttık ne oldu KKTC’yi mi tanıdılar? Vizeyi kaldırsa kapıları sonuna kadar açsa kaç Türk Somali’ye gider. Ancak önemli olan rencide edici boyutu da aşan bu tavırdır’’

TÜRKİYE'DEN DESTEK YAĞDI

Türkiye, Somali’ye bugüne kadar birçok alanda destek verdi. IMF destek programına 3,5 milyon dolar katkı sağlandı. 30 milyon dolarlık dilimler hâlinde mali destekler sürdürüldü. Yatırımlar ve nakdî yardımların toplamı 1 milyar 63 milyon dolara ulaştı.

Somali’de 13 bin 500 metrekarelik hastane yapıldı. “Zemzem’’ adıyla bir üniversite kuruldu. “Aden Add Havalimanı’’ Türkiye’nin desteğiyle inşa edildi. Başkent Mogadişu’da süt, yoğurt ve dondurma fabrikası da kuruldu.

Oruç Reis sismik araştırma gemisi Somali denizlerinde 234 gün boyunca çalışma yaptı. Çağrıbey gemisi de Altan, Korkut ve Sancar adlı destek gemileriyle birlikte Somali’ye gitti. Gemi, Arap Denizi’nde 288 gün sürmesi planlanan sondaj faaliyetine başladı.

TCG Göksu, Bayraktar, Bartın ve Yüzbaşı Güngör savaş gemileri de Somali açıklarında görev yapıyor. Gemiler hem korsanlıkla mücadele ediyor hem de sondaj faaliyetlerini yürüten Çağrıbey’i koruyor.

Türkiye ayrıca Mogadişu’da 50 milyon dolar harcayarak askerî eğitim üssü kurdu. 2017’den bu yana Somali ordusuna terörle mücadele ve Eş-Şebab örgütüne karşı eğitim veriliyor.

Somali’de Hint Okyanusu kıyısında 900 kilometrekarelik alanda uzay üssü kurulması da planlanıyor. Ekvatora yakın konumu nedeniyle uyduların buradan fırlatılması hedefleniyor.

ANKARA'DA DEV ARAZİ

Türkiye, Somali’ye Ankara İncek’te büyükelçilik yapılması için 5 bin metrekarelik arsa bağışladı. Bu arsa üzerinde 3 bin metrekarelik büyükelçilik binasının da Türkiye tarafından yapılacağı belirtildi. Haberde, Somali hükûmetinin istemesi hâlinde arsa ve binayı satabileceği de aktarıldı.