Görülme sıklığı hızla artıyor: Çocuklar büyük tehlike altında

Fırat Üniversitesi Hastanesi Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Deniz Ökdemir, çocuklardaki obezite hastalığı hakkında bilgiler verdi.

Obezite tedavisinde yeni dönem

"ÇOCUKLARDA GÖRÜLME SIKLIĞI ÇOK HIZLI ARTIYOR"

Ökdemir, obezitenin çocuklarda vücut yağ oranının normalin üzerinde olması anlamına geldiğini, bunu anlamak için çocuklarda vücut kitle endeksine bakıldığını belirterek, şunları kaydetti

"Vücut kitle endeksi, çocuğun ağırlığı boyunun karesine bölünerek bulunur, 30’un üzerinde olması obezite olarak tanımlanır. Obezite, günümüzün en önemli bir hastalıklarından birisi. Çocuklarda görülme sıklığı çok hızlı artıyor. Çocuklarımızın şimdiden obez olması erişkin yaşlarda da obez olacakları anlamına gelir. Dünyadaki en sık ölüm nedenleri arasında yer alan kalp krizi, inme ve diyabet gibi hastalıkların temelinde de obezite var. Çocuklarımızı televizyonlardan, ekran bağımlılığından korumamız lazım. Onları sosyal alanlara katmamız, fast foot gibi yiyeceklerin yaşamlarından çıkarmamız ve sağlıklı beslenmelerinin sağlamamız gerekiyor ve günlük en az bir-iki saat fiziksel aktivitenin çocukların yaşamlarında yer almasınna dikkat etmeliyiz."