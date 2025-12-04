Görülme sıklığı hızla artıyor: Çocuklar büyük tehlike altında

Yayınlanma:
Fırat Üniversitesi Hastanesi Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Deniz Ökdemir, obezitenin çocuklarda görülme sıklığının arttığını belirterek, "Vücut kitle endeksi, çocuğun ağırlığı boyunun karesine bölünerek bulunur, 30’un üzerinde olması obezite olarak tanımlanır. Obezite günümüzün en önemli bir hastalıklarından birisi" dedi.

Fırat Üniversitesi Hastanesi Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Deniz Ökdemir, çocuklardaki obezite hastalığı hakkında bilgiler verdi.

Obezite tedavisinde yeni dönemObezite tedavisinde yeni dönem

"ÇOCUKLARDA GÖRÜLME SIKLIĞI ÇOK HIZLI ARTIYOR"

Ökdemir, obezitenin çocuklarda vücut yağ oranının normalin üzerinde olması anlamına geldiğini, bunu anlamak için çocuklarda vücut kitle endeksine bakıldığını belirterek, şunları kaydetti

"Vücut kitle endeksi, çocuğun ağırlığı boyunun karesine bölünerek bulunur, 30’un üzerinde olması obezite olarak tanımlanır. Obezite, günümüzün en önemli bir hastalıklarından birisi. Çocuklarda görülme sıklığı çok hızlı artıyor. Çocuklarımızın şimdiden obez olması erişkin yaşlarda da obez olacakları anlamına gelir. Dünyadaki en sık ölüm nedenleri arasında yer alan kalp krizi, inme ve diyabet gibi hastalıkların temelinde de obezite var. Çocuklarımızı televizyonlardan, ekran bağımlılığından korumamız lazım. Onları sosyal alanlara katmamız, fast foot gibi yiyeceklerin yaşamlarından çıkarmamız ve sağlıklı beslenmelerinin sağlamamız gerekiyor ve günlük en az bir-iki saat fiziksel aktivitenin çocukların yaşamlarında yer almasınna dikkat etmeliyiz."

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

FaceTime'a erişim engeli getirildi
FaceTime'a erişim engeli getirildi
Lapa lapa yağacak! Günler sürecek: Meteoroloji kar yağışının tarihini açıkladı
Murat Çalık 'doğum gününde' 600 kilometre yol gelen ailesiyle görüştürülmedi
Göreve iade edilen komutandan tarihe geçecek savunma! Teğmenlere sahip çıktı
Gürcistan'a girişte yeni dönem: Kimlik yetmeyecek
Gürcistan'a girişte yeni dönem: Kimlik yetmeyecek
Çin ters köşe yaptı: “Elektrikli otomobilleri vergiye mi boğuyorsunuz? O zaman yollarınızı benzinliyle doldururuz”
Çin ters köşe yaptı: “Elektrikli otomobilleri vergiye mi boğuyorsunuz? O zaman yollarınızı benzinliyle doldururuz”
Galatasaray şikayet etmişti: TFF'nin Yasin Kol kararı ortaya çıktı
Kuru fasulye krizi: Bir bu eksikti!
Kuru fasulye krizi: Bir bu eksikti!
Google neyi, neden sansürlüyor, Halk TV neye itiraz ediyor? İşte yanıtları
Euro rekor kırdı
Euro rekor kırdı
Sağlık
Görme engelli adam 3 boyutlu yazıcıyla üretilen korneayla görmeye başladı
Görme engelli adam 3 boyutlu yazıcıyla üretilen korneayla görmeye başladı
Diz ve omuzdaki ağrı akciğerlerinizin çığlığı olabilir
Diz ve omuzdaki ağrı akciğerlerinizin çığlığı olabilir