Ünlü otomobil markası kampanya başlattı: Bu meslekleri yapanlara özel indirim yapacak

Türkiye'de en çok satan otomobil markası, bazı meslek gruplarına özel indirim kampanyası başlattı.

Otomobil Gazetesi'ndeki habere göre Hyundai Motor Türkiye, 5 mesleği yapanlara özel indirim yapma kararı aldı.

Buna göre; TUCSON 1.6 CRDI Elite 4X2 DCT ve TUCSON 1.6 CRDI Elite Plus 4X4 DCT modellerinde %2 oranında özel indirim yapılacak.

Hyundai'nin yerli modellerinde ise 98.000 TL’ye varan nakit indirim kampanyası bulunuyor. Herkes sadece 1 otomobil için bu indirimden yararlanabilecek.

Meslek grupları şöyle:

ÖĞRETMENLER

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı devlet ve özel okullarda aktif görev yapan öğretmenler. Üniversitelerde öğretim görevlisi olarak çalışan akademisyenler. Kurumdan alınmış resmi yazı ve öğretmen kimlikleri ile başvuru yapabiliyorlar.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI





Doktorlar, diş hekimleri, hemşireler, eczacılar ve veterinerler. Kurum kimlik kartı ve resmi görev yazısı gerekiyor. Özel muayenehanesi olanlar için vergi levhası isteniyor.

HUKUK ÇALIŞANLARI

Avukat, hakim, savcı, hukuk müşaviri, hukuk fakültesi öğretim üyesi olanlar. Adalet bakanlığına bağlı şekilde aktif çalıştıklarını belgelemeleri gerekiyor.