En sağlam 6 otomolil markası açıklandı: 450 bin kilometreye kadar motora hiç bir şey olmuyor

En sağlam 6 otomolil markası açıklandı: 450 bin kilometreye kadar motora hiç bir şey olmuyor
Yayınlanma:
En sağlam motora sahip 6 otomobil markası belirlendi. Bu otomobillerin motoruna 450 bin kilometreye kadar usta eli değmiyor.

Artık otomobil alınırken ekonomik olması ön planda tutuluyor. En önemlisi ise motorlarının sağlamlığı. Otomobil alanlar motoru dayanaklı olan, sık sık tamir istemeyen markaları tercih ediyor.

Ekonomim'in topgear.com'a dayandırdığı haberine göre en sağlam motora sahip otomobillerle 6 marka ön plana çıkıyor. Öyle ki bu markaların otomobillerine 450 bin kilometreye kadar hiçbir şey olmuyor.

İŞTE EN SAĞLAM MOTORU OLAN 6 OTOMOBİL

O otomobiller şöyle sıralanıyor:

- Hyundai 1.6 GDİ

- Fiat 1.3 Multijet

- Toyota VVT-İ

- Renault 1.5 dCi

- Honda 1.6i VTEC

- Hyundai 1.6 CRDİ

Fiat Grande Panda Türkiye'de: Fiyatı belli olduFiat Grande Panda Türkiye'de: Fiyatı belli oldu

Listede Güney Kore markaları dikkatleri çekiyor.

Otomobil alınırken artık motorlarının sağlamlığı da ön plana alınıyor ve seçim ona göre yapılıyor.

Kaynak:Ekonomim

İstanbul'un 6 mahallesinde 12 saatlik su kesintisi yapılacak
İstanbullular dikkat: Bu yol hafta içi her gün 5 saat kapatılacak
İstanbullular dikkat
Bu yol hafta içi her gün 5 saat kapatılacak
Türkiye'nin en çok satılan otomobiliydi: Üretimine son verilecek
Üretimine son verilecek
Türkiye'nin en çok satılan otomobiliydi
Bakan açıkladı: 1 Nisan'da resmen başlıyor
Bakan açıkladı: 1 Nisan'da resmen başlıyor
Meloni'den Mısır'da Erdoğan'ın teklifine 'hayır' yanıtı
Meloni'den Mısır'da Erdoğan'ın teklifine 'hayır' yanıtı
Almanya’dan elektrikli araçlara meydan okuyan motor: 2026’da yollarda olacak
Sektöre çözüm olabilir
Almanya’dan elektrikli araçlara meydan okuyan motor: 2026’da yollarda olacak
İstanbul'da dev elektrik kesintisi: 22 ilçede bazı noktalar karanlıkta kalacak
Siyasetin röntgeni işte bu ankette: CHP birinci, MHP düşüşte
Şenol Güneş İstanbul projesi için Erdoğan'dan destek istedi
Emekli ve memura seyyanen zam açıklaması: SGK uzmanı İsa Karakaş refah payını da anlattı
Otomotiv
Fiat Grande Panda Türkiye'de: Fiyatı belli oldu
Fiat Grande Panda Türkiye'de: Fiyatı belli oldu
Otomobil alırken ne kadar kazıklanıyoruz? Yerli üretimler Avrupa’da kaça satılıyor?
Otomobil alırken ne kadar kazıklanıyoruz? Yerli üretimler Avrupa’da kaça satılıyor?