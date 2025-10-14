En sağlam 6 otomolil markası açıklandı: 450 bin kilometreye kadar motora hiç bir şey olmuyor
Yayınlanma:
En sağlam motora sahip 6 otomobil markası belirlendi. Bu otomobillerin motoruna 450 bin kilometreye kadar usta eli değmiyor.
Artık otomobil alınırken ekonomik olması ön planda tutuluyor. En önemlisi ise motorlarının sağlamlığı. Otomobil alanlar motoru dayanaklı olan, sık sık tamir istemeyen markaları tercih ediyor.
Ekonomim'in topgear.com'a dayandırdığı haberine göre en sağlam motora sahip otomobillerle 6 marka ön plana çıkıyor. Öyle ki bu markaların otomobillerine 450 bin kilometreye kadar hiçbir şey olmuyor.
İŞTE EN SAĞLAM MOTORU OLAN 6 OTOMOBİL
O otomobiller şöyle sıralanıyor:
- Hyundai 1.6 GDİ
- Fiat 1.3 Multijet
- Toyota VVT-İ
- Renault 1.5 dCi
- Honda 1.6i VTEC
- Hyundai 1.6 CRDİ
Listede Güney Kore markaları dikkatleri çekiyor.
Otomobil alınırken artık motorlarının sağlamlığı da ön plana alınıyor ve seçim ona göre yapılıyor.
