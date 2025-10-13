Fiat Grande Panda Türkiye'de: Fiyatı belli oldu

Fiat Grande Panda Türkiye'de: Fiyatı belli oldu
Yayınlanma:
Fiat Grande Panda'nın elektriklisi Türkiye'ye geliyor. Aracın fiyatı açıklandı.

Fiat Grande Panda'nın elektrikli modeli Türkiye'de. Yaz aylarında satışa çıkması beklenen model özellikleri ve fiyatı ile dikkat çekti.

fiat1.jpg

LOG'daki habere göre; uzunluğu 3.99 metre, genişliği 1.76 metre, yüksekliği 1.57 metre olan araç, 361 litrelik bagaj hacmine sahip bulunuyor.

fiat2.jpg

5 kapılı aracın jant boyutu 17 inç.

Orjinal Panda'nın kare şekline geri dönen araç, daha büyük boyutta. Farları kare.

fiat5.jpg

320 kilometrelik menzulu olan Fiat Grande Panda, 83 kW'lik motora sahip. 113 bg.

Aracın 1.2 litrelik motorlu hibrit modelinin de daha sonraki aylarda satışa çıkacağı belirtiliyor.

fiat4.jpg

Araç, uygun fiyatıyla da dikkat çekiyor.

Otomobil alırken ne kadar kazıklanıyoruz? Yerli üretimler Avrupa’da kaça satılıyor?Otomobil alırken ne kadar kazıklanıyoruz? Yerli üretimler Avrupa’da kaça satılıyor?

Yeni Fiat Grande'nin, lansmana özel fiyatı 1.399.900 TL.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Şenol Güneş İstanbul projesi için Erdoğan'dan destek istedi
Emekli ve memura seyyanen zam açıklaması: SGK uzmanı İsa Karakaş refah payını da anlattı
Skandal üstüne skandal! Neden kadro dışı bırakıldılar? Fenerbahçe Japonları nasıl çıldırttı
Karlı günler geri döndü: 17 il beyaz örtüyle kaplandı
Meteoroloji bu iller için saat verdi: Zirai don uyarısı!
Meteoroloji bu iller için saat verdi: Zirai don uyarısı!
Otomobil alırken ne kadar kazıklanıyoruz? Yerli üretimler Avrupa’da kaça satılıyor?
Osimhen'den korkutan haber: Uçağı acil iniş yaptı
'Baba' üçlemesinin yıldızı hayatını kaybetti
'Baba' üçlemesinin yıldızı hayatını kaybetti
İstanbul–Atina arası 4 saat olacak: Avrupa tarihinin en büyük ulaşım projesi
İstanbul–Atina arası 4 saat olacak: Avrupa tarihinin en büyük ulaşım projesi
Fenerbahçeli futbolcular hayal kırıklığı yaşadı: Yönetime olay tepki
Otomotiv
Otomobil alırken ne kadar kazıklanıyoruz? Yerli üretimler Avrupa’da kaça satılıyor?
Otomobil alırken ne kadar kazıklanıyoruz? Yerli üretimler Avrupa’da kaça satılıyor?
Öyle bir otomobil geliyor ki bundan ucuz "Sıfır" yok: Üstelik elektrikli
Öyle bir otomobil geliyor ki bundan ucuz "Sıfır" yok: Üstelik elektrikli
Lüks otomobil yeniden sahalara dönüyor!
Lüks otomobil yeniden sahalara dönüyor!