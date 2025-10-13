Fiat Grande Panda Türkiye'de: Fiyatı belli oldu
Fiat Grande Panda'nın elektriklisi Türkiye'ye geliyor. Aracın fiyatı açıklandı.
Fiat Grande Panda'nın elektrikli modeli Türkiye'de. Yaz aylarında satışa çıkması beklenen model özellikleri ve fiyatı ile dikkat çekti.
LOG'daki habere göre; uzunluğu 3.99 metre, genişliği 1.76 metre, yüksekliği 1.57 metre olan araç, 361 litrelik bagaj hacmine sahip bulunuyor.
5 kapılı aracın jant boyutu 17 inç.
Orjinal Panda'nın kare şekline geri dönen araç, daha büyük boyutta. Farları kare.
320 kilometrelik menzulu olan Fiat Grande Panda, 83 kW'lik motora sahip. 113 bg.
Aracın 1.2 litrelik motorlu hibrit modelinin de daha sonraki aylarda satışa çıkacağı belirtiliyor.
Araç, uygun fiyatıyla da dikkat çekiyor.
Yeni Fiat Grande'nin, lansmana özel fiyatı 1.399.900 TL.