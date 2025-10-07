Öyle bir otomobil geliyor ki bundan ucuz "Sıfır" yok: Üstelik elektrikli

Fransız otomobil devi Renault'un çatısı altındaki Fransız Dacia, yeni ekonomik otomobilinin konseptini Paris'te tanıttı.

"Hipster" isimli elektrikli otomobil, Avrupa'nın en ucuzu olacak.

BAŞLANGIÇ FİYATI 15 BİN EURO

Ultra uygun fiyatlı şehir otomobili olması için tasarlanan Hipster'in başlangıç fiyatının 15 bin euronun altında olacağı belirtildi.

Uluslararası otomobil basınındaki haberlere göre; 3 kapılı kompakt Hipster 3 metre uzunluğunda olacak. Ağırlığı ise 800 kilonun altında.

TEK SARJLA 150 KİLOMETRE

Tek şarjla 150 kilometre gidebilecek olan araç, 90 kilometre hıza da ulaşabiliyor.

Otomobilin maliyetinin kısılması için koltuklar kumaş, cam kolları manuel, kapı kolları yerine kayışlar var.

SERİ ÜRETİME HAZIR

Markanın patronu Katrin Adt, Japonya’daki kei otomobilleri örnek alan yeni bir mini sınıfını Avrupa Birliği'nin onaylamasının ardından seri üretime geçebileceklerini belirtti.

Haberlerde Avrupa'da yeni otomobil fiyatlarının son 20 yılda ortalama yüzde 63 arttığı göz önüne alyındığında bu araça elektrikli modellere ulaşımın çok daha kolaylaşabileceği ifade ediliyor.