Otomotiv devi baskılara dayanamadı! Fabrikalar birer birer kapanıyor

Otomotiv devi baskılara dayanamadı! Fabrikalar birer birer kapanıyor
Yayınlanma:
Çin pazarında yerli elektrikli araçların yükselişi karşısında tutunamayan Honda, üretim kapasitesini yarıya indiriyor. 15,7 milyar dolarlık dev operasyon sonrası Japon devi, 70 yıl sonra ilk kez zarar açıklamanın eşiğine geldi.

Otomotiv dünyasının köklü ismi Honda, Çin pazarındaki dengelerin değişmesiyle birlikte tarihi bir geri çekilme hamlesine imza attı. Yerli elektrikli araç üreticilerinin baskısı altında kalan şirket, benzinli model üretiminde devasa bir küçülmeye gidiyor.

HONDA ÇİN'DEN ÇEKİLİYOR MU?

Geleneksel motorlu araç pazarındaki gücünü kaybeden Japon üretici, kapasiteyi korumak yerine yapısal bir değişikliği tercih etti. Bu kapsamda Guangzhou Automobile Group ile yürütülen ortaklıktaki bir tesis Haziran ayında kapılarını kapatacak.

Sürecin devamında ise önümüzdeki yıl Dongfeng Motor Group ile olan iş birliğindeki bir diğer fabrikada üretimin askıya alınması planlanıyor.

FABRİKALAR TEK TEK KAPANIYOR

Bu operasyonel hamlelerin ardından Honda’nın Çin’deki yıllık benzinli araç üretim hacmi 960 bin seviyesinden 480 bin bandına kadar gerileyecek. Şirketin bölgedeki toplam üretim gücü ise 1,2 milyon araçtan 720 bin seviyelerine kadar çekilerek adeta tarihi bir daralma yaşayacak.

BYD RÜZGARI JAPON DEVİNİ SARSTI

Özellikle BYD gibi yerel elektrikli araç markalarının agresif pazar politikaları, Honda’nın satış rakamlarını doğrudan etkiledi. 2025 yılı verilerine göre satışları yüzde 24 oranında düşen şirket, 2023 yılındaki 1,2 milyonluk hacminin neredeyse yarısını elinden kaçırdı.

70 YIL SONRA İLK ZARAR KAPIDA

Stratejik geri çekilmenin mali faturası ise oldukça ağır görünüyor. Yeniden yapılandırma sürecinin yaklaşık 15,7 milyar dolarlık bir maliyet oluşturması bekleniyor. Bu tablo gerçekleştiği takdirde Honda, yaklaşık 70 yıllık bir sürenin ardından ilk kez yıllık bazda zarar açıklama riskiyle karşı karşıya kalacak.

ELEKTRİKLİ GELECEĞE YATIRIM BAŞLIYOR

Benzinli üretim hatlarını kademeli olarak sonlandıran Japon devi, tüm enerjisini 2028 yılı ve sonrasına saklıyor. Şirket, pazardaki varlığını sürdürebilmek adına gelecekte tamamen elektrikli ve hibrit modellere odaklanmayı hedefliyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Otomotiv
