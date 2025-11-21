Saray'ın anket bağımlılığı

Sadece bir haftada biri dışardan diğeri içerden iki önemli gelişme yaşandı.

“* SDG’DEN ZEYTİN DALI: Suriye Demokratik Güçleri lideri Mazlum Abdi, ‘Suriye ordusu içerisindeki varlığımız komşu ülkeler için güvenlik ve istikrar unsurdur. Biz, Türkiye için bir tehdit olmadık, olmayacağız. Türkiye’nin, SDG’yi tehdit olarak görmemesi gerekir’ dedi. Sürece dair de olumlu mesajlar verdi. ‘Sayın Başkan Öcalan’ın İmralı’dan başlattığı süreç, barış için yeni bir kapı araladı. Bu sadece Türkiye için, Kuzey Kürdistan için değil; tüm bölge için, Orta Doğu için yeni bir fırsat yaratmıştır. Biz Rojava olarak bu süreci destekliyoruz ve bu sürecin başarıya ulaşması için elimizden ne gelirse yapacağız.”

“* KOMİSYON İMRALI’YA GİDİYOR: MHP’den bir grup milletvekili, muhtemelen AKP ve elbette DEM milletvekilleri Öcalan ile görüşmek üzere İmralı’ya gidecek. CHP’li komisyon üyeleri ise aralarında yaptıkları oylama sonunda ‘GİTMEME KARARI’ aldı.”

*. *. *

Bu gelişmeler bir araya gelince bize ne anlatıyor dersiniz?

Kimi gazeteci, yorumcu terörsüz Türkiye projesinin hedefe yaklaştığını düşünüyor. Yolun dikenlerden temizlenerek açıldığını söylüyor.

Bana göre tam aksi.

Evet, iç ve dış konjonktür elverişli bir hava yaratmış görünüyor.

Ne var ki, Erdoğan’ı yıllardır izleyenler şunu iyi biliyor: Cumhurbaşkanı atacağı her adımda oy oranını ölçer, hesaba katar.

Bu proje oy oranını AKP tarihinin en alt seviyesine çekti. Seçmen ikna edilemedi. Hele Meclis’in Öcalan’ın ayağına gitmesi anlamına gelecek İmralı ziyareti, önemli bir kesim tarafından şiddetle reddedildi.

AİHM kararına ve MHP’nin ısrarına rağmen Selahattin Demirtaş’ın hala tahliye edilmemesi de bunun yansıması değil mi!

Erdoğan’ın süreçte ayağını sürümesini, ipe un sermesini açıklamıyor mu!

Seçmenin tavrı Erdoğan’ı durduruyor.

Ama -daha önce de yazdım- Bahçeli’nin projeye daha da asılması için motivasyon oluyor.

Zira artık saklanamıyor; Cumhur ortakları arasında ipler ha koptu ha kopacak. Bahçeli’nin, kendisine yakın isimlerin cezaevine gönderilmesine.. Kendisine bilgi sızmasın diye bazı kritik operasyonların polis yerine jandarma tarafından yapılmasına.. Çok önemli günlerde bile ayrı düşmelerine bakın.. Göreceksiniz.

Ancak çekişmeli bir seçim öncesi yaşanabilecek bir hava var Ankara’da.

Öfke satır aralarından çıkıp geliyor.

Türkiye’nin “ülkücü çete lideri” olarak tanıdığı Kürşad Yılmaz’ın, bizzat Bahçeli tarafından “operasyon kaygısıyla” uyarılıp yurt dışına gönderildiğine tanık oluyoruz.

Bu arada anketler havada uçuşuyor. İttifakın ömrü, anketlerdeki oy oranlarına göre neredeyse her gün yeniden masaya yatırılıyor.

*. *. *

Erdoğan’ın anketleri her zaman çok önemsediğini biliyoruz. Haziran 2015 seçimlerinde.. Yani ilk çözüm sürecinde tek başına iktidar olma şansını kaybedince.. Bir provokasyonla süreç bitirildiği zaman giden milliyetçi oyların geri geldiğini de hatırlıyoruz.

O kırılma noktasında anketlerin vazgeçilmez bir pusulaya döndüğünü söyleyebiliriz.

Ekonomik buhranın zirveye çıktığı.. Enflasyonla mücadelenin masala dönüştüğü.. Bunların neticesinde oyların istikrarlı biçimde indiği bir süreçte o pusula daha da önem kazanmaz mı!

Sonuç itibariyle Erdoğan sizce son süreci kucaklar mı yoksa bir an önce topu taca atmaya mı çalışır!

Meclis Komisyonunun İmralı ziyaretine bizzat kendisi yeşil ışık yakacağına, “komisyon karar verir” ifadesi tanıdığınız “kudretli” Erdoğan’a uyuyor mu?

Daha önce de yazdığım için uzatmayacağım. Ama ZANKA TV’ de Memduh Bayraktaroğlu’nun Erdoğan analizini paylaşmadan da geçemeyeceğim:

“Atatürk bir liderdi. Dünyada az sayıda tanık olduğumuz liderler gibi, halka, ‘hedefimiz şu.. beni takip edin, peşimden gelin’ derdi. Erdoğan ise halkın nereye gittiğine bakıyor ve peşinden gidiyor. Dolayısıyla Erdoğan lider değil, sadece siyasetçidir.”

Anlattıklarımın, zihnimdekilerin formülasyonu olmuştu bu analiz.

Gerçekten de Erdoğan; takip edilen değil, oylarını alabilmek için “ne istediğini” anlamaya çalıştığı halkı takip eden..

Ve belki başka bir tezi, paradigması, yol haritası olmayan bir siyasetçi.

Son bir ayda aniden Atatürk sevdalısı kesilmesi de bunu anlatmıyor mu!

Baktı ki ne yaparsa yapsın.. Ne kadar saldırılırsa saldırılsın.. Atatürk’e karşı ilgi ve sevgi çığ gibi büyüyor. Özellikle gençler ve şehirli kadınlar AKP’nin yanından akın akın Atatürk’e koşuyor.

*. *. *

İlk çözüm sürecinin işaretini veren, Abdullah Gül olmuştu. Şimdi o ve AKP’nin kurucu kadrosunun neredeyse tamamı “sürgünde”.

Sırrı Süreyya Önder’i hatırlayın. Ankara ile Kandil arasında mekik dokumuştu. Şu ünlü Dolmabahçe buluşmasında mutabık kalınan (ya da kalındığı sanılan) metni okumuştu.

Derken Erdoğan sanki hepsi kendisinden habersiz olup bitmiş gibi masayı devirmiş.. Sırrı Süreyya da bir kez daha cezaevi yolunu tutmuştu.

Erdoğan tarihin gördüğü en oportünist siyasetçilerden biri. Yoluna çıkan kim olursa umursamıyor.

O kadar ki, en eski “dava” arkadaşlarından.. Erdoğan’ın Pınarhisar cezaevi günlerinde en yakınında olan isimlerden Hüseyin Kocabıyık Erdoğan’a hakaretten cezaevinde.

Erdoğan’ın avukatı Ahmet Özel, verdiği şikayet dilekçesinde “Kocabıyık’ın Erdoğan’ı hukuka aykırı davranan ve antidemokratik gösterdiğini öne sürerek “Bu kötü niyetli şahsın kamuoyunu yanıltarak gündemi meşgul etme çabalarına geçit verilmeyecektir” dedi.

Nasıl mı yapmıştı bunu Kocabıyık?

Cumhuriyet Gazetesi’ne verdiği röportajda hukuku zedeleyen operasyonlardan.. Ve AKP’lilerin yeni yeni keşfettiği Osman Kavala dosyasından söz etmişti.

Osman Kavala demişken.. Osman 2 bin 943 gündür Silivri’de hücrede.. Umuyorum çok yakında nasıl saçma, dayanaksız iddialarla hapis yattığı anlaşılacak. Yılları değilse bile itibarı geri verilecek.

Yeter ki, Kocabıyık gibi Erdoğan’ın eski yol arkadaşları bile artık “HAK HUKUK ADALET” diye cezaevine düşme pahasına sesini yükseltsin..