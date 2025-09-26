İktidar vurdukça CHP güçleniyor.

Hemen her hafta CHP’ye bir operasyon yapılıyor.

Ekim 2024’de Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer’in tutuklanmasıyla başlayan, 19 Mart 2025 günü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması ve tutuklanmasıyla devam eden operasyonlar süreci devam ediyor.

Bugüne kadar tutuklanan CHP’li belediye başkanı 16’yı buldu.

CHP’ye operasyonlar belediye başkanlarının tutuklanmasıyla da sınırlı kalmadı.

CHP’nin 38. Kurultay’ı için mutlak butlan davası geldi. Sonrasında 22. Olağanüstü Kurultay’ı iptal ettirmek için girişimler yapıldı. Hemen arkasından CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik mahkeme kararıyla görevden alındı, yerine kayyım atandı.

Yine yetmedi İstanbul delegelerinin imzalarıyla toplanan İstanbul İl Kongresi’nin yapıldığı binaya icra memurları gelip kongreyi durdurmaya çalıştılar.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, İstanbul Valiliği’ne ve Sarıyer İlçe Seçim Kurulu’na yazı yazarak il başkanlığı hakkında tedbir kararı olduğu gerekçesiyle kongrenin durdurulmasını talep etti.

CHP’liler aynı anda Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) başvurdular.

YSK toplandı ve İl Kongresi’nin iptal edilmesinin Anayasa’nın 79. maddesine aykırı olduğuna ve kongrenin yapılmasına hukuki bir engel olmadığına karar verdi.

CHP, YSK’nın kararıyla il kongresini tamamladı.

Mahkemenin görevden aldığı Özgür Çelik yeniden il başkanı seçildi.

Tıpkı 22. Olağanüstü Kurultay’da Özgür Özel’in yeniden genel başkan seçilmesi gibi.

22. Olağanüstü Kurultay’ın toplanmasında sırasında CHP o kadar özen gösterdi ki iddialara, davalara konu edilen İstanbul delegeleri, kurultayın toplanmasına ilişkin imza kampanyasına katılmadılar, kurultaya da gelmediler, oy kullanmadılar. Keza milletvekili olmayan Parti Meclisi üyeleri de oy kullanmadı.

Böylece CHP iktidarın eline mahkemeye götürülecek bir malzeme vermemiş oldu.

CHP aleyhine yapılan girişimlerden operasyonların devam edeceği anlaşılıyor.

Ancak şu gerçek ortaya çıktı ki iktidar operasyonlardan beklediği sonucu alamadı.

CHP’nin iç kavgaya tutuşmasını, bölünmesini, güçsüzleşmesini, muhalefet yapamaz hale gelmesini bekleyen iktidar tam tersi bir sonuçla karşılaştı.

Operasyonlar CHP’yi zayıflatmadı, aksine güçlendirdi.

CHP bölünmedi, aksine kenetlendi, bütünleşti.

İktidara yürüyüşü daha da hızlandı.

Yerel seçimlerden birinci parti olarak çıkan CHP’nin üye sayısı arttı, halk desteği yükseldi.

Ancak iktidar operasyonlardan vazgeçmiyor.

Son olarak Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne operasyon başlatıldı.

Nereye kadar uzanacağı henüz belli değil.

Ancak şu belli:

İktidar İmamoğlu’ndan sonra Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı da siyasetin dışına itmeye çalışıyor.

CHP Lideri Özgür Özel, “Ekrem İmamoğlu’nun aday olmaması, olamaması durumunda en kuvvetli aday Mansur Yavaş” dedi.

İktidarın CHP’yi kamu gücüyle dizayn etme, genel başkanını, cumhurbaşkanı adayını belirleme gayretleri ters tepiyor.

İktidar vurdukça CHP güçleniyor.