Geçtiğimiz günlerde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda düzenlenen uyuşturucu soruşturması kapsamında; aralarında Sinem Ünsal, Emir Can İğrek ve Hafsanur Sancaktutan gibi isimlerin bulunduğu çok sayıda ünlü hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Bu kapsamda gözaltına alınan ve Adli Tıp Kurumunda uyuşturucu testi yaptıran Emir Can İğrek, Hafsanur Sancaktutan, Ogün Alibaş ve Sinem Ünsal'ın test sonuçları belli oldu.

ÜÇ İSMİN TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Ünlü şarkıcı Emir Can İğrek, oyuncu Hafsanur Sancaktutan ve Ogün Alibaş'ın test sonuçlarının pozitif olduğu belirlendi.

Emir Can İğrek - Hafsanur Sancaktutan

Adli Tıp Kurumu raporunda; üç ismin saç örneklerinde kokain ve metabolitlerine rastlandığı kaydedildi.

SİNEM ÜNSAL'DA UYUŞTURUCUYA RASTLANMADI

Aynı soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bırakılan Sinem Ünsal'ın test sonucu ise negatif çıktı.

Sinem Ünsal

"Uzak Şehir" dizisinde "Alya" karakterini canlandıran oyuncu Sinem Ünsal, hakkında verilen gözaltı kararının ardından, dizi çekimleri için bulunduğu Mardin'den İstanbul'a gelerek ifade vermişti.