Ünlü rapçi Çakal vurulma anını anlattı
Yayınlanma:
Tekirdağ'da verdiği konserin ardından sahneden vinçle indirilirken havalı tüfekle bacağından vurulan rapçi Emirhan Çakal, o anları ilk kez anlattı.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde düzenlenen Ayçiçeği Festivali'nde sahneden vinç ile inerken vurulan 24 yaşındaki ünlü rapçi Emirhan Çakal, yaşadığı korku dolu anları anlattı.

İddiaya göre olay, Çakal'ın, F.D.'nin fotoğraf çektirme isteğini geri çevirmesinin ardından meydana geldi. Şüpheli F.D., ünlü rapçiyi sahneden vinç ile indirilirken havalı tüfekle bacağından vurdu.

Kurşun, Çakal'ın kemiğine saplandı ve sanatçı hemen hastaneye kaldırıldı.

Kısa sürede yakalanan şüphelinin üzerinde yapılan aramada, olaya karıştığı düşünülen havalı tüfek ve saçmalar ele geçirildi. Tutuklanan F.D. hakkında "kasten yaralama" suçundan işlem başlatıldı.

"ADIM ATAMAYACAK HALDEYDİM"

Hastanede tedavi gören ve daha sonra Amerika dönüşü görüntülenen Çakal, yaşadığı korku dolu anları şu sözlerle anlattı:

"İlk dizimden darbe aldığımı hissettim. Sonrasına baktım ayağım kanamaya başladı. Soğukkanlılığımı koruyarak sadece arkadaşlarıma indirin dedim. Adım atamayacak haldeydim. Sonrasında doktorların yanına gittim, sabah uçağım vardı. Bunu kimse duyulmadan halledeyim ki bineyim uçağa gideyim dedim. Çok üzülüyorum."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

