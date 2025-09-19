Ünlü rapçi Çakal vurulma anını anlattı

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde düzenlenen Ayçiçeği Festivali'nde sahneden vinç ile inerken vurulan 24 yaşındaki ünlü rapçi Emirhan Çakal, yaşadığı korku dolu anları anlattı.

İddiaya göre olay, Çakal'ın, F.D.'nin fotoğraf çektirme isteğini geri çevirmesinin ardından meydana geldi. Şüpheli F.D., ünlü rapçiyi sahneden vinç ile indirilirken havalı tüfekle bacağından vurdu.

Kurşun, Çakal'ın kemiğine saplandı ve sanatçı hemen hastaneye kaldırıldı.

Kısa sürede yakalanan şüphelinin üzerinde yapılan aramada, olaya karıştığı düşünülen havalı tüfek ve saçmalar ele geçirildi. Tutuklanan F.D. hakkında "kasten yaralama" suçundan işlem başlatıldı.

"ADIM ATAMAYACAK HALDEYDİM"

Hastanede tedavi gören ve daha sonra Amerika dönüşü görüntülenen Çakal, yaşadığı korku dolu anları şu sözlerle anlattı: