Taşacak Bu Deniz dizisinde hayat verdiği Fadime karakteriyle tanınan oyuncu Zeynep Atılgan, son günlerde sosyal medyada kendisini hedef alan paylaşımlar nedeniyle hukuki süreç başlatma kararı aldı.

Ünlü oyuncunun avukatları aracılığıyla yapılan açıklamada, kişilik haklarına yönelik saldırıların cezasız kalmayacağı vurgulandı.

LİNÇ PAYLAŞIMLARINA KARŞI HAREKETE GEÇTİ

Atılgan’ın özel hayatı üzerinden yapılan yorumların, eleştiri sınırlarını aştığı ve sistematik bir linç kampanyasına dönüştüğü belirtildi. Açıklamada, söz konusu içeriklerin Türk Ceza Kanunu kapsamında hakaret, iftira ve özel hayatın gizliliğini ihlal suçlarını oluşturduğu ifade edildi.

TEK TEK BELİRLENDİ

Oyuncunun avukatları, Atılgan’ı hedef alan paylaşımlarla ilgili kapsamlı bir delil tespiti yapıldığını duyurdu. Bu kapsamda, suç teşkil eden ifadeleri kullanan kişi ve hesapların tek tek belirlendiği bildirildi.

Yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Müvekkilimiz Zeynep Atılgan’a yönelik son günlerde çeşitli sosyal medya mecralarında yayılan bazı paylaşım ve yorumlar nedeniyle bu açıklamayı yapma gereği doğmuştur.

Bilindiği üzere; dijital mecralar hiç kimsenin 'kendi mahkemesini kurup' yargısız infaz yapabileceği, bir kadının özel yaşamını ölçüsüz yorumların ve toplu hedef göstermelerin konusu hâline getirebileceği bir kanunsuzluk alanı değildir.

TAZMİNAT İLE NE YAPACAK?

Müvekkilimiz hakkında, kadın kimliği ve özel hayatı üzerinden yürütülen linç dili; ifade özgürlüğü ve eleştiri sınırlarını aşarak Türk Ceza Kanunu kapsamında suç teşkil eden hakaret, iftira ve özel hayatın gizliliğini ihlal boyutuna ulaşmıştır.

Müvekkilimiz Zeynep Atılgan’ın kişilik haklarına saldıran, suç teşkil eden ifadeleri üreten ve bu linç kültürüne destek veren her bir kullanıcı ve mecra hakkında gerekli delil tespitleri yapılmış olup; ilgili kişi ve hesaplar hakkında hukuki başvuru süreçleri titizlikle hazırlanmaktadır.

Bu kapsamda elde edilecek tüm manevi tazminatların, gençlerin eğitimine katkı sağlamak amacıyla Türk Eğitim Vakfı'na bağışlanacağını da kamuoyunun bilgisine sunmak isteriz.

"ADALET DUYGUSUNA AĞIR BİR DARBE"