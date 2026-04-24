Usta oyuncunun cenazesinde kavga çıktı! "Sensin terbiyesiz"

Tiyatro ve dizi dünyasının usta isimlerinden Ferdi Atuner için Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen cenaze töreni, yaşanan tartışma nedeniyle kısa süreli gerginliğe sahne oldu.

Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 82 yaşındaki Ferdi Atuner için düzenlenen törende yakınları, dostları ve sanat dünyasından çok sayıda isim hazır bulundu.

TÖREN SIRASINDA TANSİYON YÜKSELDİ

Anma programı devam ederken salonda beklenmedik bir tartışma çıktı. Oyuncu Şehnaz Dilan ile Ferdi Atuner’in damadı arasında başlayan tartışmaya sanatçının kızı İlayda Atuner de dahil oldu.

O sırada Ferdi Atuner’in “Bez Bebek” dizisinden rol arkadaşı Asena Keskinci sahnede konuşma yapmak üzereydi.

Tartışma sırasında salonda “Sensin lan terbiyesiz!” şeklinde sözler yükselirken, o anlar sosyal medyada gündem oldu.

Ferdi Atuner'in cenazesi dün öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Eski Topkapı Mezarlığı'nda defnedildi.