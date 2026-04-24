Kayahan'ın eserleri sahte imzayla eski eşine geçti iddiası! Kızından üvey anneye suç duyurusu

2015 yılında hayatını kaybeden merhum sanatçı Kayahan’ın kızı Beste Açar, babasına ait şarkı teliflerinin İpek Açar Kömürcü'ye usulsüz şekilde devredildiğini iddia ederek Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığına başvurduğunu açıkladı.

Özel bir kriminal inceleme bürosunda yapılan değerlendirmede, belgelerde yer alan imzaların Kayahan’a ait el yazısı olmadığı kanaatine varıldı.

Avukat Onur Yağışan aracılığıyla savcılığa sunulan dilekçede, sahte imzalarla düzenlendiği iddia edilen devir sözleşmesinin aslının Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) kayıtlarında bulunamadığı ileri sürüldü.

"CEZA ALACAK KİŞİLERİN LİSTESİ ÇOK KABARIK"

Sosyal medya hesabından "Bu bir çete işidir" diyerek açıklama yapan Beste Açar, şu ifadeleri kullandı:

"Sahte evrak düzenlemek, bunu kabul ederek usulsüzlüğe yıllardır çanak tutan herkes… Dolandırıcılık suçundan ceza alacak kişilerin listesi çok kabarık.

Ve bir A4 kağıdına babamın tüm şarkılarının yazılması, kağıtların sonuna unutulan şarkıların (kime ait olduğu belli olan kendi el yazısıyla ilave ederek yazılan) şarkı isimleri ,atılan tarihler ve atılan imzalar…

Bu usulsüz kağıt parçasını kabul ederek babamın tüm haklarını devralan sıfatıyla adını yazmak istemediğim şahsa 2015’te hak sahipliği devrini kabul eden MESAM...

Usta oyuncunun cenazesinde kavga çıktı! "Sensin terbiyesiz"

"YOLSUZLUKLAR BU KADAR UZUN SÜRMEZ"

2015’te yazdığınız yazıda devralan sıfatıyla devir belgelerine istinaden üyeliğini kabul ettiğinizi mahkeme yoluyla istediğimde beyan etmiştiniz. Yıllardır istediğim bu belgelerin asıllarının sizde olmadığını 13 Nisan 2026‘da , sadece fotokopilerinin sizde olduğunun cevabını yine mahkeme yoluyla aldım. Yolsuzluklar bu kadar uzun sürmez.

Yıllardır adını yazmak istemediğim şahıs bu kağıt parçalarını size getirip şarkı haklarını üzerine alırken asıllarını almamak ne demek? Ya da bu kağıt parçalarıyla böyle bir işlem yapmak ne demek? Bunun içinde olan herkes cezasını mutlaka çekecek.

"İKİNİZ İÇİN DE SUÇ DUYURULARIM SAVCILIKTA VAR"

Şimdiki MESAM başkanı Recep Bey ve Hakan Sarıca, yanımda olduklarını ve bu usulsüzlük için ellerinden geleni yapacaklarını defalarca dile getirdiler. Her şeyin şeffaf olduğu hakların hak sahiplerine teslim edildiği dürüst bir MESAM yönetimi diliyorum.

Bu dava tüm şarkıları Türkiye’ye damgasını vurmuş, hayatını müziğe adamış büyük usta Kayahan için artık bir kamu davasıdır. Tüm Kayahan severleri destek için bekliyorum.

Artık senin de avukatının tehditlerine karnım tok. İkiniz için de suç duyurularım savcılıkta var. Babamın soyadı önce, arkasında şimdiki kocanın soyadını vagon vagon kullan şimdilik…

Benim için yazdığın bu şarkının da benim olmasına az kaldı… Söz babacım, son adımlar. Bu sahte imzalı a4 kağıtların aslı MESAM’da yoksa kimdeymiş? Yazıklar olsun sana."

İpek Açar, 2019 yılında müzisyen Alper Kömürcü ile evlenmişti.