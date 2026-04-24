Mazhar Alanson'un son hali ortaya çıktı! Görenler tanıyamadı

MFÖ’nün kurucularından ünlü şarkıcı Mazhar Alanson’un son görüntüsü sosyal medyada gündem oldu.

Şarkıcı İlyas Yalçıntaş ile bir araya geldiği anlarda çekilen fotoğrafta Mazhar Alanson’u görenler tanımakta zorlandığını belirtti. Ünlü şarkıcının belirgin şekilde kilo verdiği ve yorgun göründüğü dikkat çekti.

Birçok sosyal medya kullanıcısı, sanatçının sağlık durumuna ilişkin endişelerini dile getirdi. "Çok zayıflamış", "Tanımakta zorlandık" gibi yorumlar yapıldı.

Ünlü oyuncu mahkeme yolunda! Tek tek tespit edildi

ÜST ÜSTE KAYIPLAR YAŞADI

Mazhar Alanson, son yıllarda yaşadığı kayıplarla da gündeme gelmişti. 2021 yılında kızı Eda Alanson’u kaybeden sanatçı, daha sonra yakın dostu ve MFÖ grubundaki yol arkadaşı Özkan Uğur’un vefatıyla bir kez daha sarsılmıştı.

Yaşadığı acı kayıpların ardından Alanson, gözlerden uzak bir yaşam sürmeyi tercih ediyor.