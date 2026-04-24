Okan Karacan'ın annesinden yardım istediği video gündem olmuştu! Gerçek ortaya çıktı

Bir dönem ekranların tanınan isimlerinden Okan Karacan’ın annesinden yardım istediği görüntüler gündem olmuştu. Açıklama yapan annesi Ören Karacan gerçeği açıkladı.

Bir süredir ekranlardan uzak bir yaşam süren oyuncu ve sunucu Okan Karacan, sosyal medyada yayılan bir video ile yeniden gündeme geldi.

Maddi ve manevi sıkıntılar yaşadığını dile getirdiği görüntüler kısa sürede geniş yankı uyandırırken, olayın aslı ortaya çıktı.

okan-karacan.webp

Sosyal medyada hızla yayılan videoda Karacan’ın annesinden yardım istediği ve zor durumda olduğunu anlattığı anlar dikkat çekti.

"Evimi satın almak istiyorum, arabamı geri almak istiyorum. Ev sahibimi arıyorum, açmıyor. Beni her yerden engellemişler. 26 yıldır kullandığım telefon hattım bile kapandı!" sözleriyle gündem olan görüntüler, ünlü ismin yeniden zor günler yaşadığı yorumlarına neden oldu.

GERÇEK ANNESİNİN AÇIKLAMASIYLA ORTAYA ÇIKTI

Görüntülere ilişkin açıklama ise Karacan’ın annesi Ören Karacan’dan geldi. Mynet'in haberine göre, Ören Karacan, videonun yeni olmadığını ve yıllar önce çekildiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bu video 4-5 sene önce çekilen bir video. Eşinden ayrıldığı zaman bir takım anlaşmazlıklar oldu. O dönem bu video yayınlanmadı, şimdi niye gündeme geldi, bunu da anlamış değilim.

okan-karacanin-annesinden-yardim-istedigi-video-gundem-olmustu-gercek-ortaya-cikti-3.jpg

Anne Karacan, oğlunun şu anki durumuna da değinerek, geçmişte yaşanan sıkıntıların geride kaldığını ve hayatının yolunda olduğunu söyledi.

