Sinan Akçıl sahneye çevik kuvvet ordusuyla çıktı: Görüntülere büyük tepki yağdı

Malatya’da AKP'li Darende Belediyesi'nin düzenlediği 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarında sahneye çıkan Sinan Akçıl'a onlarca çevik kuvvet polisi eşlik etti. Görüntülere sosyal medyada büyük tepki yağdı.

Malatya’nın Darende ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında konser veren Sinan Akçıl, çevik kuvvet polislerinin eşliğinde sahneye çıktı.

AKP'li Darende Belediyesi’nin düzenlediği Geleneksel Zengibar Karakucak Güreş ve Kültür Festivali sırasında sahneye çıkan Akçıl’ı, polisler adeta etten duvar örercesine korudu. Bu görüntüler sosyal medyada kısa sürede gündem oldu ve büyük tepkiye yol açtı.

Sosyal medya kullanıcıları, "Devletin polisi bunu niye koruyor?", "Rezillik", "Bu korku kimden?" gibi yorumlarla tepki gösterdi.

MKYK LİSTESİ İLE GÜNDEM OLMUŞTU

Daha önce AKP’nin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) listesinde olacağı iddia edilen ancak listede yer almayan Akçıl, yaptığı açıklamada şunları söylemişti:

"Ben her zaman güzel ülkemin hizmetindeyim. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yeni kongrenin ülkemize hayırlı olmasını dilerim. Ben şimdilik sanat ve müzik alanında bayrağımızı dalgalandırmaya devam ediyorum ve sizi çok seviyorum."

