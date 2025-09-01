Sinan Akçıl sahneye çevik kuvvet ordusuyla çıktı: Görüntülere büyük tepki yağdı

Malatya’nın Darende ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında konser veren Sinan Akçıl, çevik kuvvet polislerinin eşliğinde sahneye çıktı.

AKP'li Darende Belediyesi’nin düzenlediği Geleneksel Zengibar Karakucak Güreş ve Kültür Festivali sırasında sahneye çıkan Akçıl’ı, polisler adeta etten duvar örercesine korudu. Bu görüntüler sosyal medyada kısa sürede gündem oldu ve büyük tepkiye yol açtı.

Sosyal medya kullanıcıları, "Devletin polisi bunu niye koruyor?", "Rezillik", "Bu korku kimden?" gibi yorumlarla tepki gösterdi.

MKYK LİSTESİ İLE GÜNDEM OLMUŞTU

Daha önce AKP’nin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) listesinde olacağı iddia edilen ancak listede yer almayan Akçıl, yaptığı açıklamada şunları söylemişti: