Nişantaşı’nda görüntülenen ünlü şarkıcı Rafet El Roman, A Milli Futbol Takımı için hazırlanan şarkılarla ilgili tartışmalara dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Yıldız Tilbe'nin Milli Takım şarkısı tartışmalarına dair, "Ben yaparsam küfürlü olur" şeklindeki çıkışına değinen ünlü şarkıcı, "Şarkı yapmak için o duygunun içinden gelmesi lazım; kendiniz yazmalı ve hissetmelisiniz. Bir ayağım Türkiye'de, bir ayağım yurt dışında olduğu için vatan ve bayrak denince yüreğim iki kat daha fazla coşuyor. Eğer sipariş varsa o şarkıdan hayır gelmez; sipariş üzerine şarkı yapılmaz" ifadelerini kullandı.

MİLLİ TAKIM İÇİN ŞARKI ÇIKARIYOR

Habertürk'ün haberine göre, A Milli Takım’ın Dünya Kupası’na katılacak olmasının heyecanını yaşadıklarını belirten Rafet El Roman, kendisinin de bir şarkı hazırladığını duyurdu. “Dolu Dizgin” adını taşıyan parçanın 19 Mayıs’ta dinleyiciyle buluşacağını açıklayan ünlü şarkıcı, takımın başarısına inandığını söyledi.

Boykottan yargılanan Cem Yiğit Üzümoğlu Erdoğan'ı işaret etti

"TEK ŞARKI YETERLİ OLMAZ"

Daha önce de milli takım için şarkı yazdığını hatırlatan Rafet El Roman, bu alanda çeşitliliğin artması gerektiğini savundu. "Bir kupa için tek bir şarkı yeterli olmaz. Daha çok şarkı yapılmalı" diyen ünlü şarkıcı, diğer müzisyenlere de destek mesajı verdi.