Rock dünyasının efsane ismi hayatını kaybetti!

Rock müziğin dünyaca ünlü isimlerinden Dave Mason, 79 yaşında yaşamını yitirdi. Efsane şarkıcının vefatı müzik dünyasını yasa boğdu.

Rock müziğin önemli isimlerinden, Traffic grubunun solisti ve kurucu ortaklarından Dave Mason, 79 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü şarkıcının pazar günü evinde yaşamını yitirdiği açıklandı.

Sanatçının ölüm haberi, resmi Instagram hesabından yapılan açıklamayla paylaşıldı. Dave Mason’ın ölüm nedeni açıklanmazken, sanatçının daha önce kalp rahatsızlıkları nedeniyle sağlık sorunları yaşadığı biliniyordu. Geçtiğimiz yıl kalp rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırılmıştı.

EFSANE BİR KARİYER BIRAKTI

İngiltere doğumlu sanatçı, 1967’de kurulan Traffic grubunun kurucu üyelerinden biri olarak müzik tarihine geçti. Kısa bir süre Fleetwood Mac’te de yer alan Mason, Jimi Hendrix’ten Eric Clapton’a kadar birçok efsane isimle aynı sahneyi paylaştı.

Rock müzik tarihine damga vuran Dave Mason’ın ölümü, sanat camiasında büyük üzüntü yarattı. Ünlü şarkıcı, ardında onlarca albüm ve unutulmaz şarkılar bıraktı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

