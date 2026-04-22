Usta oyuncu Ferdi Atuner hayatını kaybetti

Çok sayıda dizi ve filmde rol alan, aynı zamanda İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçısı olan Ferdi Atuner hayatını kaybetti.

Habertürk'ün haberine göre, uzun süredir sağlık sorunları yaşadığı belirtilen Atuner’in ailesi, sanatçının kalp krizi nedeniyle vefat ettiğini bildirdi.

82 yaşında hayatını kaybeden usta oyuncu, 'Olacak O kadar' skeçlerinde rol alarak, geniş kitleler tarafından tanınmıştı.

ÇOK SAYIDA DİZİ VE FİLMDE YER ALDI

Seslendirme sanatçılığı da yapan Atuner, Çocuklar Duymasın, En Son Babalar Duyar, Bez Bebek, Ayrılsak da Beraberiz ve Reyting Hamdi gibi dizilerde yer almıştı.

Rol aldığı filmler arasında ise, Kahpe Bizans, Sünnet Çocuğu, Reis Bey ve Kirpi gibi filmler bulunuyor.