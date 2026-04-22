Oscar ödüllü oyuncu Anne Hathaway’in, yeni filmi The Devil Wears Prada 2 (Şeytan Marka Giyer) tanıtımı sırasında verdiği röportajda kullandığı “İnşallah” ifadesi sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Ünlü oyuncunun sözleri kısa sürede gündem oldu.

People dergisine konuşan 43 yaşındaki Hathaway, yaşam beklentisine dair soruya verdiği yanıtta, "Uzun ve sağlıklı bir hayat yaşamak istiyorum. İnşallah" ifadelerini kullandı. Bu sözler, sosyal medyada çok konuşuldu.

"MÜSLÜMAN MI?" SORUSU GÜNDEM OLDU

Ünlü oyuncunun "İnşallah" demesi, sosyal medyada Müslüman olup olmadığına dair spekülasyonlara yol açtı. Bu konu sosyal medyada gündem olurken, Hathaway'in daha önce yaptığı açıklama ortaya çıktı.

Ünlü oyuncu, daha önce yaptığı açıklamalarda herhangi bir dine bağlı olmadığını, kendisini “dindar değil, spiritüel” olarak tanımladığını ifade etmişti.