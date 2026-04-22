Sezen Aksu'nun davasında karar çıktı! 7 yıllık faiziyle ödeyecek

"Minik Serçe" lakaplı ünlü şarkıcı Sezen Aksu ile oğlu Mithat Can Özer’in söz yazarı ve bestecisi oldukları ‘Yeni ve Yeni Kalanlar’ şarkısının izinsiz kullanıldığı iddiasıyla açtıkları dava karara bağlandı.

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde 7 yıldır süren yargılama sonunda mahkeme, ünlü şarkıcı ve oğlunu haklı buldu.

Dava dosyasında, söz konusu şarkının iki şirket tarafından bir reklam filminde izinsiz şekilde kullanıldığı öne sürülmüştü.

MAHKEMEDEN TAZMİNAT KARARI

Hürriyet'in haberine göre, mahkeme, iki şirketin Sezen Aksu ve Mithat Can Özer’e 55 bin lira tazminat ödemesine hükmetti. Ayrıca bu tutarın 7 yıllık faiziyle birlikte ödenmesine karar verildi.

Kararla birlikte yıllardır süren dava dosyası kapanırken, Sezen Aksu cephesinin hukuk mücadelesi zaferle sonuçlanmış oldu.