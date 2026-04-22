Fatih Ürek'in dudak uçuklatan mirasıyla ilgili yeni gelişme: 2'ye değil 4'e bölünecek!

30 Ocak’ta hayatını kaybeden Fatih Ürek’in miras paylaşımına ilişkin yeni bilgiler ortaya çıktı. Daha önce kız kardeşler Selvi Ürek ve Nurgül Fırat arasında paylaştırıldığı iddia edilen mirasla ilgili farklı bir açıklama geldi.

Fatih Ürek’in ablası Selvi Ürek, mirasın nasıl paylaşılacağına dair iddialara açıklık getirdi. Mirasın 4'e bölüneceğini açıklayarak şu ifadeleri kullandı:

"Ben, kız kardeşim Nurgül Ürek ve vefat eden ablam Sevgi Salgın’ın iki kızı hak sahibidir. Aile içinde ne varsa her şey 4 eşit paya bölünecek. İntikale bile daha başvurmadık. Borçları da vardı. Önceliğimiz vergi ve kredi borçlarını ödemek. Kazancının yüzde 70’ini kostümlerine harcamış. Bodrum’daki evinin üst katını ise penthouse’a çevirmiş ve büyük harcamalar yapmış. Milyonlarca dolarlık eşyalarla donatmış."

"TEK SAHNE KOSTÜMÜNE 100 BİN TL’YE YAKIN ÖDERDİ"

Hürriyet'in haberine göre, kardeşinin sahne kostümlerine çok para harcadığını söyleyen Selvi Ürek şöyle konuştu:

"Tek sahne kostümüne 100 bin TL’ye yakın öderdi. 40 yıldır da sahnedeydi. Ayrıca yardımseverdi ve çok öğrenci okuttu. Kendi kazandı, kendi harcadı. Kostümleri satılıp, eğitim kurumları ve hayvanlara yardım edilecek.

Sanatçı dostlarıyla bir yardım gecesi düzenleyeceğiz. Hastalığı öncesi hazırladığı 2 şarkıyı yayınlayıp elde edilecek geliri ise çocukların eğitimine bağışlayacağız."

Fatih Ürek’in, Bodrum'da yaklaşık 170 milyon TL değerinde bir malikanesi, Ataşehir’de 5 dairesi, bankada nakit parası, yaklaşık 6 milyon TL değerinde bir aracı ile pırlanta ve mücevherlere sahip olduğu iddia edilmişti.