“Kobra Murat öldü” iddiası ortalığı karıştırdı! Gerçek ortaya çıktı

Kobra Murat hakkında çıkan ölüm iddiası sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, olayın aslı ortaya çıktı. İddiaların ardından Kobra Murat, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Kobra Murat sahne adıyla tanınan Murat Divandiler’in hayatını kaybettiği yönündeki iddia sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Paylaşımlar çok sayıda kullanıcı tarafından yayılırken, haberin ardından büyük bir karışıklık yaşandı.

İddiaların ardından olayın aslı ortaya çıktı. Manisa’da yaşayan ve lakabı “Kobra Murat” olan başka bir vatandaşın evinde ölü bulunması nedeniyle isim benzerliğinden kaynaklanan bir yanlış anlaşılma yaşandığı belirlendi.

KOBRA MURAT'TAN AÇIKLAMA GELDİ

Yaşanan karışıklık sonrası Kobra Murat sosyal medya hesabından açıklama yaparak şu ifadeleri kullandı:

''Duyuru yanlış haber. Haberdeki abimizin de lakabı 'Kobra Murat' imiş. Manisa'da evinde ölü bulunmuş. Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun, kabri nurla dolsun. Peygamber efendimizin komşusu olsun inşallah. Sizleri seviyorum. Arayan, soranlardan Allah razı olsun. Kobra Murat'tan sonsuz sevgiler, saygılar sunuyorum canlarım''

