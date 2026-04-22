Boykottan yargılanan Cem Yiğit Üzümoğlu Erdoğan'ı işaret etti

Boykottan yargılanan Cem Yiğit Üzümoğlu Erdoğan'ı işaret etti
"Boykot" çağrısı yaptığı için yargılanan Cem Yiğit Üzümoğlu, savunmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da benzer çağrılar yaptığını hatırlatarak "O zaman bu nasıl suç olabilir?" dedi.

"Boykot" çağrıları olarak bilinen soruşturma kapsamında, aralarında ünlü oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu ile sosyal medya fenomenlerinin de olduğu 21 sanık hakkında "kişiler arasında ayrımcılık yaparak bir kişinin olağan bir ekonomik etkinlikte bulunmasını engelleme" ve "basın ve yayın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlarından 7'şer yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Davanın ikinci duruşması dün İstanbul 39. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

"CUMHURBAŞKANININ DA AYNI ŞEKİLDE BOYKOT ÇAĞRILARI BULUNUYOR"

T24'ün haberine göre, Cem Yiğit Üzümoğlu, mahkemede şöyle savunma yaptı:

"Yaşanan ihlallerde ben de tanık ve mağdur oldum. Paylaşımlarımın da suç olduğunu düşünmüyorum. Cumhurbaşkanının da aynı şekilde boykot çağrıları bulunuyor. O zaman bu nasıl suç olabilir? Suçsuzum beraatimi talep ediyorum."

"AMACIMIZ ARKADAŞIMIZIN YANINDA OLMAKTI"

"Teşkilat dizisinin setini basalım" şeklinde ifadeleri sorulan Üzümoğlu, şöyle dedi:

"'Basalım'dan kastımız meslektaşımızın yaşadığı mağduriyeti dile getirmektedir. Oradaki ifade daha çok argo bir ifade. Sendikal haklarımız kapsamında dizinin setine gitmeyi düşündük ama bunu gerçekleştirmedik. Amacımız arkadaşımızın yanında olmaktı. Herhangi bir çekimin engellenmesi düşüncemiz yoktu. Bu bir paylaşım değildi, gönderilen mesajdı. Fikri ben öne sürdüm ancak kararlar sendika olarak alınır. Faaliyete geçilmedi."

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme ara kararında; avukatların tefrik taleplerinin ve kötü muamele iddiaları üzerine polisler hakkında suç duyurusunda bulunulmasının reddine, duruşmaya katılmayan ve mazeret sunmayan sanıklar hakkında zorla getirme kararı çıkarılmasına ve Cem Yiğit Üzümoğlu’nun telefonunun iadesine karar verdi.

Duruşma 17 Haziran saat 10.00’a ertelendi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

