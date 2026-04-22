Müjdat Gezen fenalaştı Perran Kutman ağladı: Gırgıriye'de neler yaşandı?

Dün akşam sahnelenmesi planlanan Gırgıriye müzikalı öncesi Müjdat Gezen ile bir seyirci arasında tartışma çıktı. Yaşananların ardından Gezen fenalaşıp hastaneye kaldırılırken Perran Kutman ise ağladı.

Usta sanatçı Müjdat Gezen, 45 yıl sonra yeniden sahnelenmeye başlanan "Gırgıriye" müzikali sırasında bir seyirciyle yaşanan tartışma sonrası fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

Tartışmanın organizasyondan kaynaklanan bir problem nedeniyle çıktığı öne sürüldü.

Gazete VIP'ın haberine göre, bir kadın seyirci 4 bin TL ödediği VIP biletinin yerinde koltuk yerine tabureye oturduğunu öne sürerek tepki gösterdi. "Paranızı iade edelim" denmesine rağmen konu uzayınca, ekip seyirciyi başka yere yönlendirdi. İzleyici, bu defa ise sahneyi göremediğini belirtti ve Müjdat Gezen ile tartışmaya başladı.

GEZEN HASTANEYE KALDIRILDI

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Müjdat Gezen seyirciyi daha sonra ön sırada ağırlayacaklarını söylemesine rağmen kriz çözülmedi. Tartışmanın ardından fenalaşan Gezen hastaneye kaldırılırken, oyun ertelendi. Yaşananlara üzülen Perran Kutman ise kuliste ağladı.

Usta sanatçının sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan duayen gazeteci ve halktv.com.tr yazarı Uğur Dündar, Gezen'e ilk müdahalenin hastanede yapıldığını duyurdu.

Dündar, "Tiyatromuzun ulu çınarı Müjdat Gezen'i bu akşam çok üzdüler. İlk müdahale hastanede yapıldı. İnşallah yarın (bugün) tam kadro seyircimizin karşısında olacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

