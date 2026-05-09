Neşet Ertaş'ın ailesine mahkemeden kötü haber!

Neşet Ertaş’ın ailesinin, sanatçının daha önce yayınlanmamış eserlerinin hak devrine ilişkin açtığı davada karar çıktı.

"Bozkırın Tezenesi" olarak bilinen, Türk halk müziğinin en önemli ozanlarından biri olan Neşet Ertaş'ın ailesi, yazar Prof. Dr. Erol Parlak ile davalık oldu. Ertaş ölümünden önce daha önce hiç yayınlanmamış eserlerinin hak sahibi olarak Erol Parlak'ı seçti ve taraflar arasında muvafakatname imzalandı.

Ancak Ertaş'ın ailesi bu işlemin iptalini isteyerek mahkemenin yolunu tuttu. Aile, babalarının kanser hastası olup ağır ilaçlar kullandığını ve bu yüzden ayırt etme gücünün olmadığını iddia etti.

ADLİ TIP RAPORU ÇIKTI

Sabah'ın haberine göre, İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada karar çıktı. Adli Tıp raporunda Neşet Ertaş'ın akıl sağlığının yerinde olduğu, herhangi bir usulsüzlüğe rastlanmadığı tespit edildi. Erol Parlak'ı haklı bulan mahkeme, iptal davasını reddetti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

