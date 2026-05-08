Banu Alkan'a kira davası! Ev sahibi gerçeği öğrenince...

'Afrodit' lakabıyla tanınan Banu Alkan, ev sahibiyle mahkemelik oldu. İddiaya göre ev sahibi, evini Banu Alkan’ın kardeşi Neziha Pekduyar’a kiraladı. Ancak aidat borçlarının ödenmemesi üzerine yapılan incelemelerde, söz konusu evi Banu Alkan’ın kullandığı ortaya çıktı.

Ev sahibi, bu durumun sözleşmeye aykırı olduğunu söyleyerek noter aracılığıyla ihtarname gönderdi. Ancak sonuç alamayınca tahliye talepli dava açtı. Banu Alkan’ın avukatı ise müvekkilinin tanınan bir isim olması nedeniyle güvenlik gerekçesi bulunduğunu, bu sebeple kira sözleşmesinin kardeşi adına yapıldığını ifade etti.

BANU ALKAN EVİ TAHLİYE ETTİ

Habertürk'ün haberine göre, dava süreci devam ederken Banu Alkan’ın evi tahliye ederek anahtarı ev sahibine teslim ettiği öğrenildi. Bunun üzerine mahkeme, karar verilmesine yer olmadığına hükmederek olayda ev sahibinin haklı olduğunu belirtti ve dava giderlerinin Banu Alkan’dan tahsil edilmesine karar verdi.

Şebnem Ferah'ın ikinci konser biletleri de kapış kapış gitti! Binlerce kişi kuyruğa girdi

İSTİNAFA TAŞINDI

Karara itiraz eden Alkan’ın avukatının başvurusu üzerine dosya istinafa taşındı. İstinaf Mahkemesi ise yerel mahkemenin kararını onayarak, kiracının ev sahibinin yazılı rızası olmadan kira ilişkisini başkasına devredemeyeceğine ilişkin hüküm bulunduğuna dikkat çekti.