Kıvanç Tatlıtuğ’un dublörü işten çıkarıldı!

Kıvanç Tatlıtuğ’un başrolünde yer aldığı Aile dizisinde yaşanan bir sahne tartışma yarattı. Sosyal medyada yayılan görüntülerde Tatlıtuğ’un bir sahnede dublör kullandığı ortaya çıktı. O görüntüler sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.

Yaşananların ardından Tatlıtuğ’un dublörlüğünü yapan Mehmet Tan’ın işten çıkarıldığı ortaya çıktı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Tan, şu ifadeleri kullandı:

"Kıvanç Tatlıtuğ’un dublörlüğünü yaptığım bir sahne gündeme geldi ve birçok yer bu sahneyi paylaştı. Bu paylaşımlardan sonra şirket beni arayıp işten çıkarıldığımı söyledi."

DUBLÖRLÜĞÜ BIRAKTI

Oyuncu olma hayaliyle bu mesleği yaptığını belirten Mehmet Tan, dublörlerin düşük ücretler aldığını, sık sık riskli sahnelerde yer aldıklarını ve kimi zaman sakatlandıklarını dile getirdi.

Artık dublörlük yapmak istemediğini açıklayan Tan, günün birinde "Tom Cruise gibi kendi dublörlüğümü yapmak istiyorum" dedi.