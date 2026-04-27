Kerem Bürsin imza aşamasında! Yeniden bir araya gelecekler

Ünlü oyuncu Kerem Bürsin yeni projesiyle gündeme geldi. Bürsin’in, “Çizginin Dışında” filmi için imza aşamasında olduğu öğrenildi.

Bir süredir yeni projeleri merak edilen Bürsin’in, “Çizginin Dışında” adlı filmle anlaşmaya yakın olduğu ve imza aşamasına geldiği öğrenildi. Projenin detayları netleşmeye başlarken, oyuncunun filmde nasıl bir rolle izleyici karşısına çıkacağı da merak konusu oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, filmin yönetmenliğini Engin Erden üstlenecek.

Senaryoyu ise daha önce Bürsin'in başrolünde yer aldığı Sen Çal Kapımı dizisiyle dikkat çeken Ayşe Üner Kutlu kaleme alıyor.

FİLMİN TEMASI: VOLEYBOL

Filmle ilgili ilk bilgiler, hikayenin voleybol teması etrafında şekilleneceği yönünde.

Henüz resmi anlaşma yapılmamış olsa da, Bürsin’in projeye sıcak baktığı ve imza sürecinin kısa süre içinde tamamlanabileceği ifade ediliyor.