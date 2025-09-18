Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun dizisine sürpriz transfer!

Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun dizisine sürpriz transfer!
Yayınlanma:
Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun başrolde yer aldığı "Abi" dizisi, kadrosuna bir oyuncu daha katıyor.

Yeni sezonda ekrana gelmeye hazırlanan "Abi" dizisinin hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Yönetmenliğini Yağmur Taylan ve Murat Aksu'nun üstlendiği, senaryosunu ise Eylem Canpolat'ın kaleme aldığı dizinin oyuncu kadrosu şekillenmeye devam ediyor.

Dizide Kenan İmirzalıoğlu, "Cerrah Doğan Hancıoğlu" karakterine hayat verirken, Afra Saraçoğlu "Avukat Çağla" rolüyle izleyici karşısına çıkacak. Kadroda ayrıca Diren Polatoğulları "Behram" ve Sinan Tuzcuoğlu "Sinan Hancıoğlu" rolleriyle yer alıyor.

İMZA ATMA AŞAMASINDA

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, kasım ayında ekranlara gelmesi planlanan dizinin kadrosuna son olarak sürpriz bir isim katıldı. Son olarak Sakla Beni'de başrol oynayan Asude Kalebek, "Abi" dizisiyle el sıkışma aşamasında. Kalebek'in dizide hangi karaktere hayat vereceği ise henüz belli olmadı.

asude-kalebek.webp

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Emekliye ilaç gibi gelecek ödemenin şartları açıklandı!
Emekliye ilaç gibi gelecek ödemenin şartları açıklandı!
İBB iç karartan senaryoyu açıkladı: 3 günde değişecek
Kar beklerken Meteoroloji'den 4 il için saatli uyarı! : Gök yarılacak 2 gün sürecek
Dev banka asgari ücrete zam yaptı
Dev banka asgari ücrete zam yaptı
Tapu sahipleri dikkat! Kentsel dönüşüm imzasında bu 7 madde mutlaka olmalı
Tapu sahipleri dikkat!
Kentsel dönüşüm imzasında bu 7 madde mutlaka olmalı
BMW logosunu sessiz sedasız değiştirdi:
BMW logosunu sessiz sedasız değiştirdi:
100 ml'lik şişeleri atmanıza gerek kalmayacak: Avrupa havaalanları el bagajı kurallarını değiştiriyor
100 ml'lik şişeleri atmanıza gerek kalmayacak: Avrupa havaalanları el bagajı kurallarını değiştiriyor
Otomotiv devi yaklaşık 760.000 aracı yangın riski nedeniyle geri çağırıyor
Otomotiv devi yaklaşık 760.000 aracı yangın riski nedeniyle geri çağırıyor
Evinizde otururken aniden karanlıkta kalabilirsiniz: 22 ilçe için uyarı geldi tedbirinizi alın
Yakıt tüketimini düşüren lastik çıktı: Bakın başka ne özellikleri var
Yakıt tüketimini düşüren lastik çıktı: Bakın başka ne özellikleri var
Magazin
Londra'da Filistin konseri: 1,5 milyon sterlin bağış toplandı!
Londra'da Filistin konseri: 1,5 milyon sterlin bağış toplandı!
Hollywood şokta! 46 yaşında hayatını kaybetti
Hollywood şokta! 46 yaşında hayatını kaybetti
Birce Akalay'dan Mabel Matiz'e erişim engeli tepkisi: Biz de gençken neler neler dinledik!
Birce Akalay'dan Mabel Matiz'e erişim engeli tepkisi: Biz de gençken neler neler dinledik!