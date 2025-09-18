Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun dizisine sürpriz transfer!

Yeni sezonda ekrana gelmeye hazırlanan "Abi" dizisinin hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Yönetmenliğini Yağmur Taylan ve Murat Aksu'nun üstlendiği, senaryosunu ise Eylem Canpolat'ın kaleme aldığı dizinin oyuncu kadrosu şekillenmeye devam ediyor.

Dizide Kenan İmirzalıoğlu, "Cerrah Doğan Hancıoğlu" karakterine hayat verirken, Afra Saraçoğlu "Avukat Çağla" rolüyle izleyici karşısına çıkacak. Kadroda ayrıca Diren Polatoğulları "Behram" ve Sinan Tuzcuoğlu "Sinan Hancıoğlu" rolleriyle yer alıyor.

İMZA ATMA AŞAMASINDA

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, kasım ayında ekranlara gelmesi planlanan dizinin kadrosuna son olarak sürpriz bir isim katıldı. Son olarak Sakla Beni'de başrol oynayan Asude Kalebek, "Abi" dizisiyle el sıkışma aşamasında. Kalebek'in dizide hangi karaktere hayat vereceği ise henüz belli olmadı.