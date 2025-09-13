Haluk Levent fenalaştı! Apar topar hastaneye yetiştirildi
Yayınlanma:
Muğla'daki konserinin ardından fenalaşan Haluk Levent, mide spazmı nedeniyle geceyi hastanede geçirdi.
AHBAP Derneği'nin kurucusu Haluk Levent, dün akşam Muğla’da verdiği konserin ardından sağlık sorunu yaşadı. Sahne performansının ardından fenalaşan Levent, çevresindekilerin yardımıyla hastaneye kaldırıldı.
Ortaca Yücelen Hastanesi’ne götürülen Levent’e, strese bağlı mide spazmı teşhisi konuldu. Doktorlar tarafından müşahede altına alınan sanatçı, geceyi hastanede geçirdi.
Habertürk'ün haberine göre; Levent’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Sanatçının tedavisinin ardından taburcu edilmesi bekleniyor.
