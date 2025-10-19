Enes Batur sessizliğe gömüldü: Tarikat iddiaları gündeme bomba gibi düştü

Enes Batur sessizliğe gömüldü: Tarikat iddiaları gündeme bomba gibi düştü
Yayınlanma:
Türkiye'nin en popüler YouTuber'larından Enes Batur'un sosyal medya hesaplarını kapatıp sessizliğe bürünmesi, hakkındaki "tarikat bağlantısı" iddialarını alevlendirdi. Hayranları ve kamuoyu "Enes Batur'a ne oldu?" sorusunun yanıtını ararken, en yakın arkadaşlarından Berkcan Güven, Batur'a ulaşamadığını belirterek endişesini ve desteğini kamuoyuyla paylaştı.

Her şey, 16 milyon aboneye sahip YouTube kanalını kapatan ve Instagram hesabındaki tüm fotoğrafları silerek yalnızca tek bir gönderi bırakan Enes Batur'un bu ani kararıyla başladı. Türkiye'nin en çok takip edilen içerik üreticilerinden birinin dijital dünyadan adeta kendini soyutlaması, hayranları arasında büyük bir merak ve endişe yarattı.

SOSYAL MEDYAYI SARSAN 'TARİKAT' İDDİALARI

Batur hakkındaki sessizlik, CharmQuell adlı bir sosyal medya kullanıcısının ortaya attığı iddialarla bozuldu. CharmQuell, Enes Batur’un bazı paylaşımlarında "tarikat temaları" bulunduğunu ve bunun bir tesadüf olmadığını öne sürdü. Batur ile 2023 yılından beri tanıştığını iddia eden kullanıcı, ünlü fenomenin "oturduğu mekandaki objelerle bile tuhaf bir bağ kurduğunu" iddia etti. Bu açıklamalar, kısa sürede sosyal medyada bomba etkisi yarattı ve birçok takipçi, Batur’un son dönemdeki davranışlarının "psikolojik bir çöküşün işareti olabileceği" yönünde yorumlar yapmaya başladı.

YAKIN ARKADAŞI BERKCAN GÜVEN SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Hakkındaki iddialar büyürken, Enes Batur'un yakın arkadaşı ve meslektaşı Berkcan Güven, sessizliğini bozan ilk isim oldu. Güven, Instagram hikayesi üzerinden yaptığı bir paylaşımla hem arkadaşına destek oldu hem de iddiaları yayanlara tepki gösterdi. Güven, "Bir insanın özel hayatını, yakın çevresinden duyduklarınızı bu kadar kolay paylaşmamalısınız. Paylaşmayı geçtim, bu videoda adamın yaşadığı travma üzerinden çıkar sağlamanız ne kadar mantıklı?" ifadelerini kullandı.

Paylaşımının sonunda arkadaşına ulaşamadığını belirten Güven, duygusal bir mesajla desteğini yineledi:

"Enes yanındayız, umarım en kısa sürede iyileşirsin. Sana hiçbir yerden ulaşamadığım için bunu story olarak atıyorum."

GÖZLER ENES BATUR'DA: SESSİZLİK SÜRÜYOR

Tüm bu tartışmalar ve destek mesajları devam ederken, Enes Batur cephesinden henüz herhangi bir açıklama gelmedi. Ne YouTube kanalında ne de sosyal medya hesaplarında yeni bir paylaşım yapan ünlü isim, dijital dünyadan tamamen çekilmiş görünüyor. Batur’un hem yakın çevresinin hem de milyonlarca hayranının tek beklentisi, genç fenomenin sessizliğini bozarak sağlıklı ve güçlü bir şekilde yeniden sevenleriyle buluşması.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

