Ece Seçkin’in tacizcisi serbest bırakıldı: Çıkar çıkmaz mesaj attı

Ece Seçkin’in tacizcisi serbest bırakıldı: Çıkar çıkmaz mesaj attı
Yayınlanma:
Ece Seçkin ve eşi Çağrı Terlemez’i dört yıldır taciz eden Ali Uğur S., adli kontrolle serbest bırakıldı. Şüpheli, çıkar çıkmaz Terlemez’e küfürlü mesajlar gönderdi.

Ünlü şarkıcı Ece Seçkin ve eşi Çağrı Terlemez'i 4 yıldır taciz ve tehdit ettiği öne sürülen ve gözaltına alınan A.U.S., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından, “tehdit” ve “ısrarlı takip” suçlarından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen A.U.S., adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı ise karara itiraz etti.

43 yaşındaki şüphelinin daha önce “kasten yaralama” suçundan sabıkasının bulunduğu öğrenildi.

ece-seckin.jpg

"DOSYA BİR ÜST MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ"

Seçkin, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, şahsın serbest kalır kalmaz eşine küfür içerikli mesajlar attığını açıkladı.

Ünlü şarkıcı, "Kolluğun ve savcının tüm desteğine rağmen kanun tıkanıklığı nedeniyle serbest bırakıldı. Aynı dakika içinde eşime tekrar küfür yazdığı için dosya bir üst mahkemeye sevk edildi" ifadelerini kullandı.

ece-seckin-cagri-terlemez-002.webp

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İmzalar atıldı: En düşük maaş 63 bin lira oldu!
İmzalar atıldı: En düşük maaş 63 bin lira oldu!
18 yaşında aylık 1.4 milyon dolar kazanıyor: 7 yaşında öğrendiği sistemle milyoner oldu
7 yaşında öğrendiği sistemle milyoner oldu
18 yaşında aylık 1.4 milyon dolar kazanıyor
Yeni Sağlık Bakanı bir anda yere yığıldı başını kürsüye çarptı: Kimse ne olduğunu anlayamadı
iPhone 17 resmen tanıtıldı: İşte Türkiye fiyatları
Türkiye'den 124 ülkeye 300 ton ihraç edildi: 2 milyar 349 milyon gelir getirdi
2 milyar 349 milyon gelir getirdi
Türkiye'den 124 ülkeye 300 ton ihraç edildi
Fenerbahçe'nin yeni hocasının bilinmeyenleri: Tesadüf olamayacak bir başarı hikayesi
Uyarılar bu sefer İstanbul'un 20 ilçesi için geldi: Önleminizi alın
Altında 6 bin 500 seviyesi için net tarih geldi
Altında 6 bin 500 seviyesi için net tarih geldi
Emekli promosyonları güncellendi: 30 bin TL veriliyor!
Emekli promosyonları güncellendi: 30 bin TL veriliyor!
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu
Magazin
Harry Potter efsanesi hayatını kaybetti
Harry Potter efsanesi hayatını kaybetti
Ünlü oyuncu eşinin intihar ettiği evi satışa çıkardı
Ünlü oyuncu eşinin intihar ettiği evi satışa çıkardı