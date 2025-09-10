Ece Seçkin’in tacizcisi serbest bırakıldı: Çıkar çıkmaz mesaj attı

Ünlü şarkıcı Ece Seçkin ve eşi Çağrı Terlemez'i 4 yıldır taciz ve tehdit ettiği öne sürülen ve gözaltına alınan A.U.S., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından, “tehdit” ve “ısrarlı takip” suçlarından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen A.U.S., adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı ise karara itiraz etti.

43 yaşındaki şüphelinin daha önce “kasten yaralama” suçundan sabıkasının bulunduğu öğrenildi.

"DOSYA BİR ÜST MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ"

Seçkin, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, şahsın serbest kalır kalmaz eşine küfür içerikli mesajlar attığını açıkladı.

Ünlü şarkıcı, "Kolluğun ve savcının tüm desteğine rağmen kanun tıkanıklığı nedeniyle serbest bırakıldı. Aynı dakika içinde eşime tekrar küfür yazdığı için dosya bir üst mahkemeye sevk edildi" ifadelerini kullandı.