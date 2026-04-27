Bambaşka biri oldu! "Eski Aleyna Tilki'yi kendi ellerimle öldürdüm"

Müzikte 10’uncu yılını kutlayan Aleyna Tilki, artık bambaşka bir imaja büründüğünü açıkladı. "Eski Aleyna Tilki'yi kendi ellerimle öldürdüm" diyen ünlü şarkıcı yaşadığı dönüşüm sürecini anlattı.

Kıbrıs’taki konseri öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, müzik kariyerinde 10’uncu yılını geride bıraktığını belirtti.

"Uzun zamandır sahnede değildim. Yavaş yavaş konserlerime başlıyorum. Aynı zamanda 10'uncu yılım ve bunu kutladığım bir dönem olacak" diyen Tilki, değişen imajı hakkında da konuştu.

bambaska-biri-oldu-eski-aleyna-tilkiyi-kendi-ellerimle-oldurdum-2.jpg

"BASINA MALZEME VERMİYORUM"

Artık başkalarının beklentilerine göre davranmadığını vurgulayan ünlü şarkıcı, şu ifadeleri kullandı:

"Eskiden benden beklenen şeyleri yapıyordum. Artık kimsenin benden duymayı beklediği şeyleri söylemiyorum. Basına malzeme de vermiyorum. Çünkü insanların artık başka yönlerimi konuşmasını istiyorum."

bambaska-biri-oldu-eski-aleyna-tilkiyi-kendi-ellerimle-oldurdum-3.jpg

"YENİ BİR ALEYNA DOĞURMAYA ÇALIŞIYORUM"

Habertürk'ün haberine göre, Tilki, geçmişteki imajıyla vedalaştığını söyleyerek, "Eski Aleyna Tilki'yi kendi ellerimle öldürdüm. Yeni bir Aleyna doğurmaya çalışıyorum. Kendimi kariyere bugün başlamış bir sanatçı gibi hissediyorum" dedi.

Geçmişte müziğinden çok tarzı ve açıklamalarıyla gündeme gelmesinden rahatsızlık duyduğunu da dile getiren Tilki, şu sözleri kullandı:

"Şarkılarımdan çok ne giydiğim, ne söylediğim konuşuluyordu. Şimdi daha uslu ama daha özgürüm. Daha az yargılandığım bir dönemdeyim."

bambaska-biri-oldu-eski-aleyna-tilkiyi-kendi-ellerimle-oldurdum-1.jpg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

