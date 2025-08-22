Zeytinli Rock Festivali iptal edildi

Zeytinli Rock Festivali iptal edildi
Yayınlanma:
Zeytinli Rock Festivali Sarıyer Kaymakamlığı tarafından iptal edildi. Festival organizasyonu daha önce yürütmeyi durdurma kararı almıştı ancak yürütmeyi durdurma kararı iptal edildi.

İstanbul Kilyos'ta 21-24 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanan Zeytinli Rock Festivali iptal edildi.

Festival, Sarıyer Kaymakamlığı tarafından, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, festival alanının Özel Çevre Koruma Bölgesi olduğu gerekçesiyle iptal edilmişti.

Etkinliğe bir hafta kala verilen iznin iptali üzere festival organizatörleri Bölge İdare Mahkeme'sine başvurarak yürütmeyi durdurma kararı aldı.

İPTAL EDİLDİ

Dün bu kararla birlikte festivalin gerçekleşeceği duyurulmuştu. Ancak bugün yapılan son açıklamada yürütmeyi durdurma kararının iptal edildiği ve festivalin yapılmayacağı duyuruldu.

Zeytinli Rock Festivali hesaplarından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Sarıyer Kaymakamlığı, 21.08.2025 tarihinde Bölge İdare Mahkeme'sinden aldığımız yürütmeyi durduma kararını, 22.08.2025 tarihinde bir üst mahkemeye taşımış, saat 15.00'te yürütmeyi durdurmanın iptali kararı verilmiştir.

Tüm çabalarımıza rağmen Zeytinli Rock Festivali'ni devam ettirememekten dolayı çok üzgünüz. Sürece destek olan, hukuk mücadelemizde yanımızda olan ve 24 saatte koca festival alanını kuran tüm emekçi arkadaşlarımıza ve desteğini esirgemeyen sanatçı dostlarımıza, her şeye rağmen bize güvenerek festival alanına gelen katılımcılarımıza teşekkürü bir borç biliriz.

Bilet alanların, biletlerini aldıkları kanallar üzerinden iade etme hakkı saklıdır.
Güzel ve umutlu günlerde görüşmek dileğiyle."

40 SANATÇI KONSER VERECEKTİ

Zeytinli Rock Festivali’nde, Duman, Athena, Manga, Emre Aydın, Hande Yener, Selda Bağcan, Gazapizm, Gökhan Türkmen, Feridun Düzağaç, Umut Kuzey ve Dedublüman’ın da aralarında bulunduğu 40 sanatçı, iki ayrı sahnede müzikseverlerle buluşacaktı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' geriliyor mu? Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Kişi başı 90 bin TL ödenecek: Belediyeden çalışanlara büyük müjde
Belediyeden çalışanlara büyük müjde
Kişi başı 90 bin TL ödenecek!
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Faizsiz 90 bin TL kredi fırtınası: Bankalar kesenin ağzını açtı
Faizsiz 90 bin TL kredi fırtınası: Bankalar kesenin ağzını açtı
En düşük maaş 47 bin lira oldu: İkramiyeler de 48 günden 50 yevmiyeye çıkarıldı
En düşük maaş 47 bin lira oldu: İkramiyeler de 48 günden 50 yevmiyeye çıkarıldı
Aziz Yıldırım’ın olay yaratan bağışı ortaya çıktı
Türk sunucuya şok suçlama: 22 yıl boyunca haksız şekilde sosyal yardım almış
Türk sunucuya şok suçlama
22 yıl boyunca haksız şekilde sosyal yardım almış
Kültür Sanat
Rock ile geçen 40 yıl: Kutlama yeri belli oldu
Rock ile geçen 40 yıl: Kutlama yeri belli oldu
"Kalıcı bir aşktan daha güzel bir şey yok"
"Kalıcı bir aşktan daha güzel bir şey yok"