İstanbul Kilyos'ta 21-24 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanan Zeytinli Rock Festivali iptal edildi.

Festival, Sarıyer Kaymakamlığı tarafından, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, festival alanının Özel Çevre Koruma Bölgesi olduğu gerekçesiyle iptal edilmişti.

Etkinliğe bir hafta kala verilen iznin iptali üzere festival organizatörleri Bölge İdare Mahkeme'sine başvurarak yürütmeyi durdurma kararı aldı.

İPTAL EDİLDİ

Dün bu kararla birlikte festivalin gerçekleşeceği duyurulmuştu. Ancak bugün yapılan son açıklamada yürütmeyi durdurma kararının iptal edildiği ve festivalin yapılmayacağı duyuruldu.

Zeytinli Rock Festivali hesaplarından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Sarıyer Kaymakamlığı, 21.08.2025 tarihinde Bölge İdare Mahkeme'sinden aldığımız yürütmeyi durduma kararını, 22.08.2025 tarihinde bir üst mahkemeye taşımış, saat 15.00'te yürütmeyi durdurmanın iptali kararı verilmiştir.

Tüm çabalarımıza rağmen Zeytinli Rock Festivali'ni devam ettirememekten dolayı çok üzgünüz. Sürece destek olan, hukuk mücadelemizde yanımızda olan ve 24 saatte koca festival alanını kuran tüm emekçi arkadaşlarımıza ve desteğini esirgemeyen sanatçı dostlarımıza, her şeye rağmen bize güvenerek festival alanına gelen katılımcılarımıza teşekkürü bir borç biliriz.

Bilet alanların, biletlerini aldıkları kanallar üzerinden iade etme hakkı saklıdır.

Güzel ve umutlu günlerde görüşmek dileğiyle."

40 SANATÇI KONSER VERECEKTİ

Zeytinli Rock Festivali’nde, Duman, Athena, Manga, Emre Aydın, Hande Yener, Selda Bağcan, Gazapizm, Gökhan Türkmen, Feridun Düzağaç, Umut Kuzey ve Dedublüman’ın da aralarında bulunduğu 40 sanatçı, iki ayrı sahnede müzikseverlerle buluşacaktı.