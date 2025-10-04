Tan Sağtürk hedefini açıkladı: Bayburt Bayburt olalı böyle güzellik görmedi dedirtmek!

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Tan Sağtürk, "Biz sanatı her tarafa götürebilmeliyiz. 'Opera ve bale her yerde' mottosuyla Şırnak'tan 1. Anadolu Opera ve Bale Festivali'ni başlattık. Haritayı açtığımızda adeta gitmeye özlem duyduğumuz, uzun zamandır ihmal edilen illerimizi seçmeye çalıştık" dedi.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Tan Sağtürk, inançla yola çıkıp iki yılda opera ve balede seyirci sayısında tarihi başarı yakaladıklarını belirterek "Bizim yeteneklerimiz her yerde olabilir. Biz sanatı her tarafa götürebilmeliyiz. 'Opera ve bale her yerde' mottosuyla Şırnak'tan 1. Anadolu Opera ve Bale Festivali'ni başlattık. Haritayı açtığımızda adeta gitmeye özlem duyduğumuz, uzun zamandır ihmal edilen illerimizi seçmeye çalıştık" diye konuştu.

Sağtürk, 2. Anadolu Opera ve Bale Festivali'nin ise Bayburt'tan başlayacağını belirterek, "Bayburt, Bayburt olalı böyle güzellik görmedi" dedirtmeye çalışacaklarını söyledi.

Sağtürk, şöyle devam etti:

"Çemişgezek nerede acaba? İlk düşündüğümüz zaman aklımıza gelir mi? İşte bundan sonra gelecek. Çünkü Devlet Opera ve Balesi oralarda bulunduğu andan itibaren geri kalan tüm değerli kurumlar da aslında aktif olmaya başlar. Bunlardan çok önemli kuruluşlarımız Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü ve Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü... Bu illerde biz ne kadar aktif olursak ne kadar oradaki yeteneklerle bir araya gelip o yetenekleri seçebilirsek, konservatuvarlara önerebilirsek, sanatımızı onlarla paylaşabilirsek, ne kadar deprem bölgelerinde varlık içinde olabilirsek bu işin sadece bir eğlence kanalı olmadığını elbette ki halkımız anlayacaktır.

"İNANILMAZ BİR TEVECCÜH"

İnançla yola çıktık ve iki senede seyirci sayısında tarihi başarı geldi. İnanılmaz bir teveccüh, katlanarak artan bir teveccüh, artarak ilerleyen teveccüh. Çok kıymetli. İki yıl boyunca bütün planlamamız ve stratejimizin sonucunda, seyircimizin teveccühüne ulaştığını fark edebiliyoruz.

Aspendos'un Antalya'da 32'nci yılı. Bizim tarihimizle çok eş tarihte giden bir festival. 1994 yılında ortaya çıktı ve 1998'de Uluslararası Festivaller Birliğine bağlandı. Tabii Aspendos'umuzun uluslararası önemi de var."

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

