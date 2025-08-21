Rock ile geçen 40 yıl: Kutlama yeri belli oldu

Rock ile geçen 40 yıl: Kutlama yeri belli oldu
Yayınlanma:
Kadıköy Belediyesi’nin düzenlediği Kalamış Yaz Festivali kapsamında Türk rock müziğinin efsanevi grubu Bulutsuzluk Özlemi, 40'ıncı yılını özel bir konserle kutluyor. Grup, yarın saat 21.00’de Kalamış Atatürk Parkı etkinlik alanında sahne alacak.

Türk rock müziğinin efsanevi grubu Bulutsuzluk Özlemi, 40. yılını özel bir konserle Kalamış’ta kutluyor. İlk albümünün yayımlanmasının üzerinden geçen 40 yıl boyunca, toplumsal duyarlılığı yüksek şarkı sözleri ve özgün müziğiyle geniş kitlelere ulaşan Bulutsuzluk Özlemi, dinleyicilerine geçmişten bugüne uzanan zengin repertuarını sunacak.

Konserde “Güneye Giderken”, “Sözlerimi Geri Alamam”, “Tepedeki Çimenlik” ve “Yaşamaya Mecbursun” gibi unutulmaz parçaların yanı sıra daha önce yayımlanmamış yeni şarkılar da ilk kez dinleyiciyle buluşacak.

rock.jpg

MÜZİKSEVERLER BİR ARADA

Gecede, Sena Şener, Dilan Balkay ile grubun unutulmaz gitaristleri Sunay Özgür, Serdar Öztop ve Akın Eldes de konuk sanatçılar olarak sahne alacak.

Kadıköy’de müzik dolu bir yaz akşamında, hem Türkçe rock müziğinin kilometre taşı Bulutsuzluk Özlemi’nin 40 yıllık müzik yolculuğuna tanıklık etmek hem de özel konuklarla unutulmaz bir deneyim yaşamak isteyen tüm müzikseverler Kalamış Atatürk Parkı’nda buluşacak.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Fenerbahçe taraftarının beklediği müjdeli haber geldi
Fenerbahçe taraftarının beklediği müjdeli haber geldi
Faizsiz 90 bin TL kredi fırtınası: Bankalar kesenin ağzını açtı
Faizsiz 90 bin TL kredi fırtınası: Bankalar kesenin ağzını açtı
En düşük maaş 47 bin lira oldu: İkramiyeler de 48 günden 50 yevmiyeye çıkarıldı
En düşük maaş 47 bin lira oldu: İkramiyeler de 48 günden 50 yevmiyeye çıkarıldı
Aziz Yıldırım’ın olay yaratan bağışı ortaya çıktı
Türk sunucuya şok suçlama: 22 yıl boyunca haksız şekilde sosyal yardım almış
Türk sunucuya şok suçlama
22 yıl boyunca haksız şekilde sosyal yardım almış
Bakanlıktan petrol kararı: Resmi Gazete'de yayımlandı
Bakanlıktan petrol kararı: Resmi Gazete'de yayımlandı
17 Ağustos 1999 depreminde ne oldu?
17 Ağustos 1999 depreminde ne oldu?
Binlerce insanın hayatını kaybettiği '17 Ağustos Marmara Depremi'nin 'sesi' oluşturuldu
Kültür Sanat
"Kalıcı bir aşktan daha güzel bir şey yok"
"Kalıcı bir aşktan daha güzel bir şey yok"
Homelander veda etti
Homelander veda etti