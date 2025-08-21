Rock ile geçen 40 yıl: Kutlama yeri belli oldu

Türk rock müziğinin efsanevi grubu Bulutsuzluk Özlemi, 40. yılını özel bir konserle Kalamış’ta kutluyor. İlk albümünün yayımlanmasının üzerinden geçen 40 yıl boyunca, toplumsal duyarlılığı yüksek şarkı sözleri ve özgün müziğiyle geniş kitlelere ulaşan Bulutsuzluk Özlemi, dinleyicilerine geçmişten bugüne uzanan zengin repertuarını sunacak.

Konserde “Güneye Giderken”, “Sözlerimi Geri Alamam”, “Tepedeki Çimenlik” ve “Yaşamaya Mecbursun” gibi unutulmaz parçaların yanı sıra daha önce yayımlanmamış yeni şarkılar da ilk kez dinleyiciyle buluşacak.

MÜZİKSEVERLER BİR ARADA

Gecede, Sena Şener, Dilan Balkay ile grubun unutulmaz gitaristleri Sunay Özgür, Serdar Öztop ve Akın Eldes de konuk sanatçılar olarak sahne alacak.

Kadıköy’de müzik dolu bir yaz akşamında, hem Türkçe rock müziğinin kilometre taşı Bulutsuzluk Özlemi’nin 40 yıllık müzik yolculuğuna tanıklık etmek hem de özel konuklarla unutulmaz bir deneyim yaşamak isteyen tüm müzikseverler Kalamış Atatürk Parkı’nda buluşacak.