"Olga, Maşa, İrina Yine Üç Kız Kardeş" oyunu 3 Ekim'de prömiyer yapacak

Anton Çehov'un klasikleşmiş eseri "Üç Kız Kardeş", Yarkın Ünsal Studio çatısı altında çağdaş bir yorumla yeniden uyarlandı.