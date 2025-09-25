"Olga, Maşa, İrina Yine Üç Kız Kardeş" oyunu 3 Ekim'de prömiyer yapacak
Anton Çehov'un klasikleşmiş eseri "Üç Kız Kardeş", Yarkın Ünsal Studio (YUSTUDIO) çatısı altında çağdaş bir yorumla Oya Denizyaran yeniden uyarladı.
Yarkın Ünsal'ın yönetmenliğini üstlendiği oyun, 3 Ekim'de Kağıthane'deki Claphall Sahnesi'nde ilk kez seyirciyle buluşacak.
Ceren Çiçek, Ecegül Karadeniz ve Songül Boztepe'nin rol aldığı oyunda, 25 yıldır aynı oyunun içinde sıkışıp kalan üç kadının benlikleri, hayat ve otoriteyle verdikleri mücadele anlatılıyor.
Oyuncular: Ceren Çiçek – Ecegül Karadeniz – Songül Boztepe
Dramaturg: Yarkın Ünsal
Dekor & Aksesuar Tasarım: Işınsu Ersan Öztürk
Kostüm Tasarım: İpek Daner
Işık Tasarım: Eren Uğurhan
Müzik: Cem Kahraman
Hareket Düzeni: Orçun Okurgan
Video Tasarım: Atacan Güzer
Afiş Fotoğraf: Kutay Ertürk
Afiş Tasarım: Mert Çiçek
Reji Asistanları: İpek Atmaca – Yaren İnan
Yapım: Ceren Çiçek & Songül Boztepe & YUSTUDIO
Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)