"Olga, Maşa, İrina Yine Üç Kız Kardeş" oyunu 3 Ekim'de prömiyer yapacak

Anton Çehov'un klasikleşmiş eseri "Üç Kız Kardeş", Yarkın Ünsal Studio çatısı altında çağdaş bir yorumla yeniden uyarlandı.

Yarkın Ünsal'ın yönetmenliğini üstlendiği oyun, 3 Ekim'de Kağıthane'deki Claphall Sahnesi'nde ilk kez seyirciyle buluşacak.

Ceren Çiçek, Ecegül Karadeniz ve Songül Boztepe'nin rol aldığı oyunda, 25 yıldır aynı oyunun içinde sıkışıp kalan üç kadının benlikleri, hayat ve otoriteyle verdikleri mücadele anlatılıyor.

Oyuncular: Ceren Çiçek – Ecegül Karadeniz – Songül Boztepe

Dramaturg: Yarkın Ünsal

Dekor & Aksesuar Tasarım: Işınsu Ersan Öztürk

Kostüm Tasarım: İpek Daner

Işık Tasarım: Eren Uğurhan

Müzik: Cem Kahraman

Hareket Düzeni: Orçun Okurgan

Video Tasarım: Atacan Güzer

Afiş Fotoğraf: Kutay Ertürk

Afiş Tasarım: Mert Çiçek

Reji Asistanları: İpek Atmaca – Yaren İnan

Yapım: Ceren Çiçek & Songül Boztepe & YUSTUDIO

