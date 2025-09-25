Heykel sanatçısı Nilhan Sesalan’ın sergisi, İstanbul Arkeoloji Müzeleri’nde

Heykel sanatçısı Nilhan Sesalan’ın sergisi, İstanbul Arkeoloji Müzeleri’nde
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Cumhuriyet'in 102'nci yılı dolayısıyla hayata geçirdiği “100 artı 2 Süreli Müze Sergileri Projesi” kapsamında heykel sanatçısı Nilhan Sesalan’ın “İz Kalır, Ben Kaybolurum” sergisi, 31 Ekim’e kadar İstanbul Arkeoloji Müzeleri bahçesinde sergilenecek.

Sanatın, tarihin ve kültürel hafızanın izini sürmek amacıyla hayata geçirilen 100 artı 2 Süreli Müze Sergileri Projesi kapsamında heykel sanatçısı Nilhan Sesalan’ın “İz Kalır, Ben Kaybolurum” heykel sergisi, İstanbul Arkeoloji Müzeleri’nde ziyaretçilerini bekliyor. 31 Ekim 2025 tarihine kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacak olan sergi, Nilhan Sesalan’ın 2025 tarihli üç yapıtını Müze’nin tarihi atmosferi ile buluşturuyor.

KAYBOLAN BENLİĞE YOLCULUK

İstanbul Arkeoloji Müzeleri'ni "terapi alanım" olarak tanımlayan sanatçı Nilhan Sesalan, 21’inci yüzyılın düşünce ve sanat pratiğini yansıtan “İz Kalır Ben Kaybolurum” heykellerinde disiplinlerarası yöntemlerle sanat yapıtının saf haline ulaşmayı, yapıta özgü sınırları “kaybolan benlik ve kalan iz”leri konu ediniyor. “Kaybolan ben” şu an ve yakın bir geleceği simgelerken yapıtın fütürist yönü ile de hafıza, yönelim, hareket, müzik temalarında müzenin geçmişten geleceğe bağları aktarmaya devam edeceğini vurguluyor.

GEÇMİŞ, ŞİMDİ VE GELECEK TEMASINA ODAKLANIYOR

Sergide yer alan 3 metre yüksekliğinde taş yontu, paslanmaz çelik, kaynak malzemeli üç yapıt; geçmiş/şimdi/gelecek ile iz/varoluş/anlam arasında bağlar kurarken doğada var olan çamur, taş, bakırın maddeye öz-biçim vererek dönüşmesi gibi heykeli de içinde barındırdığı düşüncesi ve sürecinden hareket ediyor. Sanat danışmanlığını sanat tarihçisi Hasan Karakaya’nın üstlendiği sergi, geçmişin izleri üzerinden etkileşimin, hafıza/zaman olgusunun, var oluşun evrensel mekanı müzede ihtişamlı heykellerle bir arada bugünün sanatçısının geçmiş, şimdi ve gelecek temasına odaklanıyor.

NİHAL SESALAN KİMDİR?

İstanbul Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nden mezun olan Nihal Sesalan, 1996 yılında aynı üniversitenin Heykel bölümünü Master derecesiyle bitirdi. Yüksek lisansını insanlık tarihinin en eski kısmını oluşturan tarih öncesi dönem (prehistorya) heykelleri konu edindiği tezle tamamladı. Yapıtlarında arkeoloji, mimari ve doğa referanslarının okumalarına sıklıkla tanıklık edilen sanatçının eserleri dünyanın pek çok ülkesinde açıkhava heykel parklarında, meydanlarda, özel koleksiyonlar ve müzelerde sergileniyor.

